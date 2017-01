Punt final a gairebé deu anys sense vèncer a Anoeta

Han estat necessaris gairebé deu anys i un total de nou partits per trencar la maledicció que el Barça arrossegava a l'estadi d'Anoeta. De fet, fins al 0-1 registrat ahir calia remuntar-se ni més ni menys que a la temporada 2006/07 –amb Frank Rijkaard al capdavant de la banqueta– per trobar l'anterior triomf blaugrana al feu de la Real Sociedad. Aquell 5 de maig del 2007 el marcador final va reflectir un 0-2, amb Iniesta i Samuel Eto'o com a golejadors.

Des de llavors i fins ahir a la nit ni el Barça de Guardiola, ni el de Tito Vilanova ni el del Tata Martino havien aconseguit esgarrapar cap victòria d'Anoeta. De fet, en les vuit visites acumulades (set corresponents al campionat de lliga i una a les semifinals de la copa 2013/14) el balanç havia estat de cinc derrotes i tres empats. En aquest sentit, el conjunt blaugrana no havia aconseguit superar la Real Sociedad a domicili des que el conjunt basc havia retornat a primera divisió (2010/11).

En l'última visita, corresponent a la 13a jornada d'aquesta lliga (27 de novembre del 2016), el Barça havia empatat (1-1), en un partit molt fluix. A Luis Enrique també se li havia resistit la victòria a Anoeta, tant en la seva etapa amb el Celta com en els dos cursos i mig al capdavant del Barça.

El gol de penal de Neymar va posar fi ahir a aquesta llarga malastrugança de resultats i accentua el favoritisme del Barça a l'hora de superar l'eliminatòria dels quarts de la copa a falta de la tornada al Camp Nou de dijous que ve. “Feia temps que no aconseguíem un bon resultat aquí”, va destacar Sergio Busquets després del xiulet final de l'àrbitre. L'alegria, però, no va ser del tot completa a causa de la incertesa provocada per l'estat físic d'Andrés Iniesta. Després de completar la primera part, el manxec va ser substituït durant el temps de descans per André Gomes. Una decisió que aviat es va interpretar que no responia a motius tècnics, sinó per alguna molèstia. Iniesta va seguir la segona part des de la banqueta i, una vegada finalitzat el duel, va acompanyar la resta de companys cap als vestidors, mentre Luis Enrique li passava el braç per l'espatlla com a gest d'ànim. “Tenia lleugeres molèsties, però els metges ho acabaran de valorar. Per això l'he canviat”, declarava el tècnic asturià, que no va voler prendre riscos. Minuts després el club informava en un comunicat que les molèsties del manxec es localitzaven al soli de la cama esquerra i que avui se li faran proves a Barcelona per valorar-ne millor l'abast.