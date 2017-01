Bartomeu, contra el racisme en el futbol

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va ser un dels participants en la presentació de la campanya Sin respeto no hay juego, impulsada per la Unesco i PRISA Radio/Cadena SER per lluitar contra el racisme en el futbol espanyol. Bartomeu, que va coincidir amb el president del Real Madrid, Florentino Pérez, en l'acte que es va fer al Museo del Traje de Madrid, va recordar, en el seu parlament, el compromís de l'entitat blaugrana amb la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia, i va recordar la feina que fa la FCB Fundació en aquest aspecte, a més de donar tres idees per combatre la problemàtica. “La primera és reconèixer que tenim un problema. La lluita requereix necessàriament una presa de consciència i, per tant, educació”, va afirmar el president blaugrana, que considera que “promoure projectes per als més joves, quan encara estan en període de formació, ajudarà a preveure conductes violentes”, i va recordar que la FCB Fundació ha inclòs aquesta màxima en el pla estratègic. “La segona idea –va dir Bartomeu– és utilitzar l'esport per promoure els seus valors i la tercera és combatre aquesta xacra amb absoluta determinació”. “No hem de ser ni podem ser tolerants amb les mostres racistes que es produeixen als nostres estadis”, va afegir el mandatari blaugrana, que va recordar l'episodi en què Dani Alves es va menjar un plàtan que li havien llançat des de la graderia del Madrigal.

Bartomeu va assenyalar, també, que el Barça seguirà participant en campanyes de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia. “Podem influir en actituds i modificar conductes”, va dir, i va afegir que “sense respecte tampoc hi ha futur”.

La campanya Sin respeto no hay juego es durà a terme durant el primer trimestre del 2017. A més de Bartomeu, a l'acte també hi van assistir Florentino Pérez, president del Madrid; Andrea Agnelli, president de la Juventus; Nada al-Nashif, subdirectora general de Ciències Socials i Humanes de la UNESCO, i Juan Luis Cebrián, president executiu del grup PRISA. L'acte va concloure amb una taula rodona en què van participar José Ramón Lete, president del CSD i secretari d'estat per a l'Esport; Luis Rubiales, president de l'AFE; Lola Romero, directora de l'Atlético de Madrid Féminas; Vicente del Bosque, exseleccionador espanyol; Michael Robinson, periodista i exfutbolista; i Marcos Senna, exfutbolista i actual responsable de relacions institucionals del Vila-real.