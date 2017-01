El Barça goleja la Real (5-2) i disputarà les semifinals de la copa per 7a vegada seguida

El Barça s'ha imposat aquesta nit a la Real Sociedad en la tornada dels quarts de la copa (5-2) i disputarà les seves setenes semifinals seguides de la competició. El partit, amb més gols que futbol, ha embogit en el segon temps, en què els blaugrana han mostrat una gran efectivitat per acabar golejant una bona Real.

Com era d'esperar, el conjunt d'Eusebio ha sortit a pressionar ben amunt, el que ha dificultat molt la sortida des del darrere del Barça, que ha abusat en excés del joc en llarg. Els blaugrana, a més, amb Mascherano, Denis i André Gomés en el centre del camp, han tingut problemes per fer circular la pilota amb velocitat. Perquè la possessió ha estat de la Real, que tot i així no ha estat capaç de generar ocasions de gol. De fet, la primera i única gran oportunitat del primer temps ha acabat en l'1-0, i s'ha iniciat amb una recuperació d'Umtiti. La pilota ha anat a parar a Neymar, que ha cedit per a Messi, l'argentí per a Suárez i aquest, amb el taló, per a Denis, que ha marcat amb un xut creuat (17'). Tot i obligar la Real a marcar dues dianes, el gol no ha variat el guió del partit, força insípid en el primer temps, amb un Barça embussat i una Real dominadora però sense capacitat per superar la defensa blaugrana.

Pluja de gols