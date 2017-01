Luis Suárez, una assegurança de vida quan veu porteria

Pocs entesos del futbol posarien, en una llista del millor davanter centre del món, algun nom per sobre del de Luis Suárez. El blaugrana és un dels millors 9 del futbol mundial, per no dir el millor, i una de les raons és que la seva capacitat golejadora sembla que no té límits. No només perquè en 105 partits amb el Barça ha marcat 125 dianes, sinó perquè és gairebé una assegurança de vida per al Barça. Des que va arribar al Camp Nou, Suárez ha viscut molts més moments de glòria que de patiment, i en gran mesura ha estat gràcies als seus gols. I és que l'uruguaià no coneix la derrota com a blaugrana si ell marca. La diana contra el Betis de diumenge al Benito Villamarín va ser l'enèsim partit en què Luis Suárez va ser el salvador de l'equip, tot i que en aquesta ocasió no servís per guanyar.

Les sensacions ja fan pensar que si Suárez aconsegueix batre el porter de torn, el Barça de ben segur que aconseguirà un bon resultat, però, a més, els culers sempre arrenquen els partits amb més optimisme si veuen que l'exdavanter de Liverpool és a l'onze titular. El futbolista de Salto compta amb l'evidència dels guarismes per fer d'això una norma. Luis Suárez ha marcat en 67 dels 125 partits en què ha vestit la samarreta del Barça, i no n'ha perdut ni un. De fet, els empats els pot comptar amb els dits d'una mà, i encara n'hi sobren. En total, el Barça ha guanyat 63 partits dels 67 en què l'uruguaià ha marcat, i només n'ha empatat quatre. El primer va ser de Champions, contra la Roma, en el primer partit de la temporada passada. Els altres tres, sempre en lliga, contra el València el curs passat; contra el Madrid en el clàssic de fa menys de dos mesos i diumenge contra el Betis. L'eficàcia de Suárez en la seva primera temporada, tot i perdre's els primers mesos per la sanció de la FIFA, va ser espectacular. De fet, l'any del triplet, si Suárez abandonava el camp havent fet, com a mínim, tres petons als seus dits, el Barça havia guanyat.

Les dianes que ha marcat com a blaugrana l'han dut a ser el candidat més clar per al Pichichi i la Bota d'Or, trofeus que ja va guanyar la temporada passada gràcies als 40 gols que va marcar en la lliga. Aquesta temporada, amb 16 gols, lidera la classificació com a màxim golejador de la lliga espanyola amb només un gol d'avantatge respecte a Messi, mentre que en la Bota d'Or té una lluita frec a frec amb Aubameyang i Cavani.