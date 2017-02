La potència de Cillessen, un recurs més contra la pressió

Mai és fàcil ser el porter d'una única competició. Jugues menys, però quan ho fas se t'exigeix com si et posessis sota els pals jornada rere jornada. I, per tant, has d'estar sempre al màxim. Per molt que Luis Enrique digui que té tres porters i que en qualsevol partit pot jugar l'un o l'altre, el cert és que Ter Stegen és el titular en la lliga i la Champions, llevat que hi hagi lesions, i Cillessen el de la Copa del Rei, amb Jordi Masip de suplent.

Sense fer encara el partit perfecte, el porter holandès està creixent al ritme que l'equip ha anat superant eliminatòries en la copa del Rei. El seu rendiment està clarament a l'alça i ha estat protagonista en els quarts de final, contra la Real Sociedad, i en l'anada de les semifinals contra l'Atlético de Madrid. No tant per les aturades, perquè tampoc ha tingut moltíssima feina –tret del Calderón–, sinó pel seu joc amb els peus. No té la precisió en la passada de Ter Stegen, però la seva gran potència de xut s'ha convertit en un recurs més del Barça per superar la pressió avançada i trencar totes les línies dels oponents. A més a més, no hi ha fora de joc quan se serveix de porteria.

En els partits en què Busquets no ha pogut participar, aquest recurs ha estat clau. Perquè tant l'Athletic com la Real Sociedad i l'Atlético són equips que saben pressionar a camp contrari. I ho fan bé. “És un recurs que tenim i que ens va molt bé contra equips que ens pressionen un contra un. La passada permet atacar de manera més directa i superar la pressió del rival”, va explicar Sergi Roberto al final del duel a Madrid. A més a més, contra els de Simeone, una passada directa seva va acabar amb gol. Cillessen la va enviar cap a Luis Suárez, que va enganxar la defensa colchonera despistada i, després d'algun rebot, la pilota va acabar als peus de Messi, que va definir amb un xut potentíssim des de fora de l'àrea. Luis Enrique va celebrar el gol efusivament amb l'entrenador de porters, De la Fuente.

Contra la Real Sociedad també es va veure una jugada similar, encara que en aquella ocasió el trident no va poder combinar amb encert. En els últims tres partits, Cillessen acumula 24 passades de mèrit bones i cada cop se'l veu amb més confiança per jugar més a prop de la seva línia de gol i combinar en curt amb els centrals i el mig centre, una característica bàsica en els porters del Barça.

Hi ha dues aturades de Cillessen, a més a més, que poden ser clau si s'acaba aconseguint el títol de copa. Dimecres, contra l'Atlético, va treure una rematada a Griezmann des de dins de l'àrea petita que hauria suposat l'empat, i contra la Real Sociedad va salvar un gol cantat de Willian José, que, tot sol dins de l'àrea, i tot just començar la segona meitat, va fer un xut encreuat que hauria pogut capgirar el guió de l'eliminatòria. Curiosament, en la jugada posterior Neymar va ser objecte d'un penal i el Barça va marcar el segon.