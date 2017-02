Mascherano, baixa confirmada contra el PSG

Males notícies per a Javier Mascherano i, de retruc, també per a Luis Enrique i el FC Barcelona. El jefecito pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, tal i com han confirmat les proves mèdiques a les quals ha estat sotmès el futbolista aquest matí i estarà un mínim de dues setmanes de baixa. En el comunicat mèdic emès pel club no s'especifica el període exacte que el jugador haurà d'estar apartat dels terrenys de joc, però el que és segur és que l'argentí es perdrà l'importantíssim partit de Champions a París contra el PSG del proper dimarts. Mascherano serà baixa per l'anada dels vuitens de final contra el conjunt d'Unai Emery i lògicament també serà baixa pel partit de lliga de dissabte a Mendizorrotza contra l'Alavés.

El jugador va notar molèsties en una acció amb Filipe Luis al tram final del partit contra l'Atlético de Madrid i avui s'ha confirmat la lesió. Luis Enrique, doncs, perd temporalment un dels seus centrals en un moment important de la temporada.