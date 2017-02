En el mercat no hi ha cap lateral dret bo, bonic i barat

Les nul·les possibilitats que ofereix el mercat inclinen el Barça a no incorporar un lateral dret per tal de substituir el lesionat Aleix Vidal, que no podrà jugar durant els pròxims cinc mesos i, per tant, es perdrà la resta de la temporada. Tot i que la direcció esportiva del club ho ha estudiat seriosament des de dissabte passat, quan Vidal es va fer l'espectacular luxació de turmell a Mendizorrotza, a hores d'ara aquesta opció ha quedat totalment descartada. El que hi ha al mercat no pot satisfer les necessitats del Barça, ni en l'àmbit econòmic ni en l'àmbit esportiu. D'una banda, és impensable que, ara que arriba el moment clau del curs, existeixi un club disposat a traspassar qualsevol dels seus futbolistes per una quantitat raonable. Menys encara si es tracta d'algú amb el nivell que exigeix el FCBarcelona. Per altra banda, entre els jugadors que –com Maicon, Bosingwa i Martín Cáceres– no tenen equip, no n'hi ha cap que pugui interessar a la direcció esportiva blaugrana.

Malgrat tot, no han estat pocs els noms que han aparegut durant els últims dies com a probables fitxatges d'urgència. Un dels quals, el d'Ander Capa, de l'Eibar. Des del País Basc es va pregonar que el Barça havia demanat la seva cessió i que l'Eibar s'hi havia negat, una circumstància desmentida categòricament a les oficines del Camp Nou. Altres, com el valencianista João Cancelo, el celtiña Hugo Mallo, el sevillista Mariano i, fins i tot, el groguet Rukavina, també han omplert llistes en diversos mitjans de comunicació, però la realitat és que el Barça no ha fet cap moviment. La decisió de no incorporar ningú ja era pràcticament segura abans del partit de dimarts, contra el París Saint-Germain. Ara, després del 4-0 rebut al Parc dels Prínceps, que presagia una més que probable eliminació de la Champions League, la necessitat d'un lateral dret és encara menor. Si finalment el desastre es consuma i el Barça cau, deixarà d'ingressar una quantitat, prevista en el seu pressupost, propera als deu milions d'euros, la qual cosa minvarà la seva capacitat adquisitiva. Per si no n'hi hagués prou, l'eliminació alleugerirà de manera important el calendari fins a final de temporada, amb només els partits de la lliga i el de la final de la copa.

En els tres mesos i mig que queden fins a final del curs, doncs, el Barça jugarà amb Sergi Roberto com a primera, i gairebé, única opció al lateral dret. Mascherano i els nois del filial –Luis Enrique sembla inclinar-se més per Nili que per Sergi Palencia–, seran les alternatives. La temporada que ve serà una altra cosa.