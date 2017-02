Les xiulades ara no ajuden

He mirat el partit contra el Leganés dos cops i he vist un equip que jugava amb els colors del Barça, però que no era el Barça. El Barça és una altra cosa. No sé si va ser pitjor el partit de París o el partit de lliga contra el Leganés. El 4-0 contra el PSG et deixa gairebé eliminat de la Champions, en espera d'un miracle en la tornada; per contra, l'altre dia sumes els tres punts en la lliga, però resultats al marge, la imatge de l'equip va ser dolenta a París i va ser també dolenta diumenge al Camp Nou. L'equip va jugar molt malament els dos partits. Contra el PSG considero que va ser un accident. A Europa poden passar aquestes coses. Em preocupa fins i tot més la imatge d'aquest últim partit de lliga. Era una bona oportunitat per donar un cop de puny damunt la taula després de la patacada en la Champions i fer creure a la gent que l'equip és capaç de tot i crec que es va gastar una bala. Contra el Leganés era un bon assaig i una oportunitat per començar a gestar un ambient de remuntada per d'aquí a uns dies.

Contra el PSG es van detectar alguns símptomes de falta d'intensitat i de millor posicionament del rival. Contra el Leganés va ser un tema d'estat d'ànim. Segurament, l'equip no ha paït encara la derrota en la Champions. Crec que era el moment de posar tota la carn a la graella i no deixar a la banqueta Iniesta, Piqué, Alba... A Iniesta no el pots tenir assegut.

Ara és un moment delicat i tinc clar que la xiulada de l'altre dia sobra. Aquest equip ha guanyat vuit títols de deu i mereix respecte. El Barça s'aixecarà, però cal remar tots a l'una. Tots.