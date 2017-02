“Quan hi ha un mal resultat es veu la malícia que hi ha”

El compromís social va portar ahir Hristo Stòitxkov a Martorell, per apadrinar un dels quinze Cruyff Courts, els petits camps de futbol d'ús lliure que la Fundació Cruyff, la Fundació FCB i l'Obra Social La Caixa escampen per les zones més desfavorides del territori català per tal de fomentar l'esport entre els infants i joves especialment vulnerables. La veu de qui va ser estrella del Barça durant l'última dècada del segle passat es va fer escoltar en acabar l'acte. D'entrada, per parlar del mal moment que passa el seu equip: “Com veig la situació del Barça? Molt bé. No s'han de buscar excuses. Havia de venir un resultat com el de París, i punt. Jo també vaig patir un 4-0... I va ser en una final de la Champions. No es pot acusar Luis Enrique i dir que l'equip juga de la pitjor manera. Per un partit no es pot jutjar un equip que ho ha guanyat tot.”

En la mateixa línia que en la primera resposta, Stòitxkov va descartar de totes passades que s'hagi acabat el cicle triomfant del Barça. “Res de res. No es pot parlar de l'acabament d'un cicle perquè cada any surten futbolistes importants”, va dir. Tampoc no va voler valorar si l'equip de Luis Enrique ha abandonat l'estil de joc que va arrencar precisament amb el dream team, del qual va formar part. “Cada equip, cada entrenador, cada jugador és diferent. No m'ha agradat mai comparar”, es va limitar a respondre. Stòitxkov va passar a l'atac quan va valorar l'actitud d'una part de la premsa després de la derrota contra el PSG. “Quan hi ha un resultat tan negatiu es veu la malícia que hi ha. A aquest equip no se li pot demanar res, ha arribat allà on havia d'arribar. Ha guanyat títols com cap altre equip podria somiar”, va etzibar. “Tan se val que inflin el pit a Madrid. Hem perdut un partit i no li hem de donar més voltes. En la meva època, vam perdre 5-0 a Santander, amb Laudrup, Romário, Bakero, amb tota la colla... I després vam guanyar catorze partits seguits. I a Saragossa, vam perdre 6-3 i vam acabar sent campions amb setze victòries seguides. Per un partit no passa res!”, va assenyalar.

El to de Stòitxkov no va decaure en parlar de Luis Enrique, amb qui va coincidir al vestidor del Barça. “Vaig jugar amb ell molts anys i conec el seu caràcter guanyador. Sé que ara deu estar patint per haver perdut el partit a París. Per què no li podeu donar suport? Ara més que mai és quan heu de dir-li: «Luis, no passa res»” Preguntat pels xiulets de l'afició a l'entrenador, el búlgar va girar la truita: “Vaig ser al camp. Quan els aficionats del Barça xiulen un jugador, o l'entrenador, és perquè volen que guanyem. No és una crítica.” D'altra banda, no es va voler mullar sobre la renovació de l'asturià: “Respectaré el que decideixi Luis Enrique. Si segueix, serà ben rebut. Si no, s'haurà de respectar. Serà un més dels entrenadors que hauran passat pel Barça.”

Stòitxkov tampoc va ajudar a trobar un titular quan va ser preguntat sobre el posat seriós de Messi en acabar el partit contra el Leganés, tot i haver marcat el gol de la victòria en el minut 90. “Estava cansat. Et sembla que jo, quan marcava, ho celebrava sempre? De vegades, un penal en el minut 90 i amb l'equip patint, et pressiona molt. Crec que no ho va celebrar per la mateixa ràbia d'aquests tres punts que necessitava el Barça i que semblava que s'escapaven”, va comentar el mític davanter. Això sí, quan va haver de comentar la renovació de l'argentí, va aparèixer l'Stòitxkov més arrauxat: “Està renovat des de fa sis mesos!”

La remuntada contra el París Saint-Germain “és difícil però no impossible”, segons Stòitxkov. “Depèn de com es jugui el partit de diumenge. S'ha d'anar a buscar la victòria des del primer minut. Si a la mitja part s'hi arriba amb dos gols a favor, podem creure en la remuntada. Per què no?” En tot cas, ara toca posar tots els sentits en la lliga. “Si el Real Madrid perdés contra el València aixecaria la moral dels culers, és clar. Però el Barça ha de pensar en el partit del diumenge. No hem de mirar més enllà.”