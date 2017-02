El dilema d'‘El Cholo'

Jan Oblak o Miguel Ángel Moyá? Aquesta és la qüestió. I aquest, sobretot, és el gran dilema d'El Cholo Simeone en l'onze que presentarà demà contra el Barça. El Zamora de la temporada passada [18 gols encaixats en 38 partits] o el porter dels últims tres mesos? El teòric porter titular o el que arriba més rodat al partit? Debat interessant.

L'internacional eslovè encara no s'ha estrenat en aquest 2017. La luxació de l'espatlla esquerra que es va fer el 12 de desembre al camp del Vila-real l'ha tingut a l'ombra des d'aleshores, i el dubte és saber si realment està cent per cent preparat per afrontar ja d'entrada un partit d'exigència màxima com ho és la visita de tot un Barça. Oblak va rebre l'alta mèdica fa encara no una setmana, i des de Madrid algunes informacions el situaven amb possibilitats de ser titular ja a Leverkusen, però Simeone va apostar dimarts per Moyá en l'anada dels vuitens de la Champions. L'elecció podria servir de pista, però amb El Cholo mai se sap.

Durant tot el període que Oblak ha estat de baixa, Moyá ha deixat a zero la seva porteria en set ocasions [Las Palmas i l'Eibar en la lliga i en un dels dos partits de l'eliminatòria de copa, el Betis, l'Alavés, el Leganés] i ha tingut bones actuacions. Però també és cert que ha combinat bons partits amb errors puntuals, com el del dia del Celta, que va acabar amb el gol de Cabral, i l'errada en la visita a Alemanya que va acabar amb el gol en pròpia de Savic després d'una centrada de Brandt mal refusada pel porter de Benissalem.

Disset gols ha rebut Miguel Ángel Moyá en 18 partits aquesta temporada. Millor mitjana té Jan Oblak en aquest sentit: quinze gols encaixats en 21 partits. I tots dos, curiosament, saben ja què és jugar contra el Barça de Luis Enrique aquesta temporada. Oblak va ser titular en l'1-1 del Camp Nou del mes de setembre [gol de Rakitic] i Moyá va ser titular en l'eliminatòria de semifinals de la copa del Rei contra els blaugrana a principis de febrer. Titular en l'1-2 del Vicente Calderón [gols de Suárez i Messi] i titular en la tornada al Camp Nou que va acabar amb 1-1 [Suárez].