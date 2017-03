Valverde lidera el càsting

Ernesto Valverde, i si falla, Jorge Sampaoli. Aquests són els dos entrenadors que ara mateix lideren el càsting que des de fa mesos està duent a terme la direcció esportiva del Barça per suplir la marxa de Luis Enrique, una cerca que el club va començar a final de l'estiu, moment en què l'asturià, com va admetre ell mateix en la roda de premsa de dimecres, ja va deixar entreveure que estava valorant seriosament l'opció de donar per acabat el seu cicle a la banqueta del Barça, en una reunió amb Jordi Mestre, el vicepresident de l'àrea esportiva del club, i Albert Soler, el director de l'àrea d'esports professionals. Per això, i malgrat mantenir l'esperança que Luis Enrique canviés d'opinió, ja llavors els responsables de la direcció esportiva van encetar la cerca d'un possible substitut, amb el requisit indispensable que s'adaptés a l'ADN Barça, amb gust pel joc de possessió i marcadament ofensiu, i a poder ser que tingués experiència a primera divisió.

I és clar, ja llavors el primer nom de la llista va ser el d'Ernesto Valverde, un tècnic que el 2014 ja va ser sondejat per Zubizarreta –que ja l'havia fitxat al seu dia per a l'Athletic– per suplir la marxa de Martino. En aquella ocasió, però, el Txingurri va refusar l'oferiment, en considerar que no era el moment adequat. D'una banda, perquè tot just feia una temporada que entrenava l'Athletic, al qual havia classificat per disputar la Champions. I d'una altra, perquè tenia contracte en vigor, la qual cosa significava haver de sortir per la porta del darrere del club que duu al cor. Ara, però, la situació és ben diferent, ja que Valverde, un entrenador de cicles curts que mai havia encadenat més de tres temporades en una mateixa banqueta, està complint el seu quart curs a Bilbao, on tot i ser un tècnic estimat no ha caigut gaire bé la recent eliminació de l'Europa League. El preparador, a més, acaba el seu contracte el 30 de juny, i de moment ha refusat les ofertes de renovació que li han fet els lleons. De Valverde agrada la seva aposta pel futbol ofensiu, la seva experiència en el futbol espanyol, el fet que ja conegui com funciona per dins el Barça i que ja ha demostrat que no li tremola el pols a l'hora de donar oportunitats als joves del planter. Per tot plegat, el Txingurri lidera el càsting, tot i que falta per veure si està disposat a sortir d'un club on té llibertat total i d'una ciutat on ell i la seva família es troben a gust.

Si finalment fallés l'opció d'Ernesto Valverde, el següent nom de la llista és el de l'argentí Jorge Sampaoli, un entrenador que està demostrant al Sevilla el seu gran nivell –com ja va fer en la direcció de la selecció de Xile–, fins al punt d'estar lluitant de tu a tu amb el Barça i el Real Madrid pel títol de lliga. Seguidor acèrrim dels mètodes de Marcelo Bielsa, Don Sampa destaca pel seu futbol intens i atrevit, amb la pilota sempre com a protagonista, i pel seu tarannà impulsiu. El tècnic, a més, mai ha amagat la seva enorme admiració per Leo Messi, a qui somia poder entrenar algun dia, mentre que el 10 blaugrana també té predilecció per l'entrenador de Casilda. I després, és clar, també cal considerar les facilitats que tindria el Barça per fitxar Sampaoli, que quan va signar pel Sevilla es va garantir una via per poder marxar si algun gegant d'Europa trucava a la seva porta. Ara per ara, el tècnic té contracte amb el club andalús fins al 30 de juny del 2018, però es pot desvincular si fa efectiva una clàusula d'1,5 milions d'euros, una xifra del tot assumible per al Barça. El Sevilla, de fet, ja fa setmanes que li va posar damunt la taula la renovació, amb un any més de contracte, un augment de sou i l'eliminació de la clàusula, però Sampaoli la va refusar, tot esperant poder complir el seu somni de dirigir Messi.

Tot i que en aquests moments Ernesto Valverde i Jorge Sampaoli són els principals candidats a suplir la marxa de Luis Enrique, el club té a la recambra altres alternatives, per si tots dos acabessin fallant. Un d'ells, és clar, és Juan Carlos Unzué, l'ajudant de Luis Enrique i, per tant, una de les persones que coneix millor el vestidor blaugrana i els mètodes de treball de l'asturià. L'experiència, a més, no seria nova per a l'exporter, que abans d'entrar a formar part, al Celta, del cos tècnic de Luis Enrique, ja va dirigir com a primer entrenador el Numància i el Racing de Santander. Falta per veure, però, si Unzué estaria interessat a deixar de treballar amb Luis Enrique, amb qui manté una relació molt estreta, a banda que també hi ha el dubte si el que interessa en aquests moments és apostar per una via tan marcadament continuista.

I l'altra alternativa és Eduardo Berizzo, l'actual tècnic del Celta, que com en el cas de Sampaoli és un declarat admirador dels mètodes de Bielsa. El Toto, que enguany compleix la seva tercera temporada a la banqueta del Celta, acaba contracte el 30 de juny, i ja ha deixat clar què pensa de l'opció de dirigir el Barça. “És un motiu d'alegria i d'orgull professional que un sigui una opció per dirigir un club com el Barcelona.”