“Estic alleujat i pendent del final de temporada que se'ns presenta”

Amb molta expectació, més càmeres i més periodistes que de costum, per l'anunci que va fer del seu adéu al Barça a final de temporada, Luis Enrique ha comparegut aquest migdia en roda de premsa.

El Celta i el canvi de sistema: “El control del partit serà difícil de mantenir contra un rival que pressiona i defensa un contra un per tot el camp. És dels equips més complicats de combatre i ja ens ha guanyat en algunes ocasions, fins i tot al Camp Nou. Tenen qualitat i requeriran tota la nostra atenció i el nostre millor nivell. Es donaran moltes situacions d'un contra un i de pressió alta. És un bon repte per a nosaltres”.

Com se sent després d'anunciar que marxa: “M'agradaria ser original i trobar un altre qualificatiu per no repetir que estic pletòric... Estic alleujat i miro de focalitzar l'atenció en el final de temporada apassionant que se'ns presenta”.

Celta, assaig pel PSG?: “No em servirà el partit contra el Celta per preparar el de dimecres. La defensa és molt diferent en els dos equips: el PSG pressiona de manera col·lectiva. No hi ha paral·lelismes en el que passarà damunt del terreny de joc”.

Perquè ha anunciat ara la seva marxa?: “Ja vaig ser prou clar i extens després del partit de l'Sporting. No faré cap més comentari. Jo i el club vam ser clars”.

Trobarà a faltar a la premsa de Barcelona?: “Has estat molt graciós (al periodista). Ja veurem, ja veurem”

El seu cos tècnic també marxa?: “He parlat de manera individual. És una decisió personal i privada”.

Es prendrà un any sabàtic? Entrenarà a Anglaterra?: “No sé què passarà en el futur. El que sí que sé és que la meva dona no m'aguantaria un any a casa”. Fins a final de temporada, participarà de les reunions de la secretaria tècnica?: “Estaré al marge, clarament”.

Celta, últim equip que va guanyar el Barça: “Recordes quina jornada va ser? (al periodista). Va ser en la setena jornada. Fa molts partits d'aquesta derrota, un fet del qual me n'alegro. Per altra banda, també indica que el Celta és molt complicat. A més, sempre que ens han guanyat ho han fet jugant a futbol, cosa que admiro i que fa veure que el Barça és molt bo però també pot perdre”.