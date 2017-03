“El millor homenatge era posar el seu nom a l'estadi”

“Johan era un home valent i lleial. Era un somiador, un idealista. Era genial, intuïtiu, rebel... Era com aquell nen entremaliat que tots portem a dins. La meva generació, amb deu o onze anys, no sabíem què era guanyar. Sempre palmàvem. Va arribar ell i ho va canviar. Era impactant veure'l jugar. Tenia lideratge, carisma, personalitat... Tanco els ulls i veig aquell canvi de ritme, les seves centrades que acabaven amb gol de Sotil... Aquell 0-5 al Bernabéu va ser gloriós. Johan va ser una revolució i va marcar tota una època.” Paraules d'amic a amic, paraules d'expresident a mestre.

A pocs dies del primer aniversari de la mort de Cruyff [24 de març del 2016], l'esperit Johan continua més latent que mai. Joan Laporta i el periodista d'El Periódico David Torras van recordar ahir la seva figura, en l'acte organitzat a la llibreria Malpaso per la revista Panenka [Cruyff n'és protagonista en aquest número 61, “Año I d.C. El Legado de Johan”]. Per a l'expresident del FC Barcelona, “el llegat futbolístic que va deixar al barcelonisme segueix vigent i serà etern, i això segur que el farà content allà on sigui”. “Tenia un estil genuí d'entendre el futbol, i després homes com Pep n'han heretat el model. Johan va ser l'inspirador d'aquell Barça del 2003. Ens vam inspirar en ell. Va ser ell qui em va aconsellar posar Txiki, Rijkaard i Pep. Va ser ell qui va fer possible un Barça que fos reconegut pel món del futbol. I no només reconegut, també admirat i estimat. Ell és el personatge més important de la història moderna del FC Barcelona”, va assegurar Laporta. “A més, ell va entendre perfectament què passava aquí, a Catalunya, des que va arribar. Ell venia d'un país més modern, lliure i democràtic. Va arribar aquí en una època dura políticament, i ràpidament es va identificar amb el tarannà català.”

Quan encara no ha transcendit cap tipus d'informació al voltant dels futurs actes relacionats amb l'homenatge a Cruyff que farà el Barça per commemorar un any de la seva pèrdua [la propera setmana hi haurà notícies en aquest sentit], Laporta va ser interrogat ahir precisament sobre aquest tema. Va ser contundent: “El millor homenatge a Johan hauria estat posar el seu nom a l'estadi en el seu dia. Però anem molt tard.” “L'Ajax se'ns va avançar i qui té la responsabilitat de preparar ara alguna cosa doncs haurà de trobar alguna altra fórmula”, va afegir. Dard a Josep Maria Bartomeu i la seva junta.

Interrogat per si el Barça s'estava allunyant del model, Laporta va dir: “Si no tens prou cura de promoure el planter pots córrer el risc d'allunyar-te'n, sí. Però tampoc és fàcil. La dedicació que vam tenir amb la Masia entre els anys 2003 i 2010 va ser evident. Potser ara costa més veure-ho.”