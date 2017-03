La sort, aquest cop, somriu l'Atlético i esquiva el Madrid

Ian Rush va remenar les boles i va repartir sort. El gal·lès, exjugador del Liverpool i amfitrió de la final que es jugarà a Cardiff el 3 de juny, va repartir sort molt diversa per als dos equips madrilenys del bombo. El que n'ha sortit més ben parat és l'Atlético de Madrid, que s'enfrontarà amb el Leicester, el rival que tots volien. El conjunt anglès va eliminar per sorpresa el Sevilla en els vuitens de final i era, un altre cop, la ventafocs del sorteig, i cal tenir en compte que debuta aquesta temporada en la màxima competició europea. Els de Simeone, doncs, protagonitzaran la que, sobre el paper, és l'eliminatòria més desequilibrada. Els colchoneros, però, no es volen envalentir i prefereixen evitar l'etiqueta de clars favorits, i avisen dels perills de l'actual campió de la Premier. “És un equip rocós, molt compacte, molt fort defensivament i que aprofita molt bé els espais. Al davant tenen jugadors molt ràpids i aprofiten les ocasions que tenen, i això els fa perillosos”, avisava ahir Diego Godín després del sorteig. El gerent de l'Atlético, Clemente Villaverde, coincideix amb el central que no serà un duel fàcil: “El Leicester està aquí per mèrits propis. Ha superat el Sevilla i segur que serà una eliminatòria bastant difícil.”

A Leicester l'emparellament ha estat rebut amb il·lusió malgrat la dificultat del rival. “Enfrontar-se amb un equip que ha arribat a la final en dues de les últimes tres edicions del torneig és un desafiament enorme, però és l'esperat en uns quarts de final”, va assegurar el tècnic del campió anglès, Craig Shakespeare. L'única mala notícia per als colchoneros és que la tornada serà al King Power Stadium. L'anada es disputarà el dimecres 12 d'abril al Calderón, mentre que la tornada serà el dimarts 18 a Anglaterra, però això no amoïna el vestidor blanc-i-vermell.

Aquests mateixos dies jugarà el Real Madrid, que aquesta vegada no ha tingut la sort d'altres anys i disputarà els quarts de final contra el Bayern de Munic, una de les eliminatòries més potents que van constituir les mans de Rush. El conjunt de Zinedine Zidane va quedar emparellat amb un dels equips més difícils del quadre, el líder de la Bundesliga. “Me'n ric, de les boles calentes”, va afirmar Zidane en roda de premsa després del sorteig. “Era un dels pitjors rivals que ens podia tocar”, va admetre Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del club blanc. L'exjugador creu que serà “una eliminatòria molt bonica” pel gran coneixement que tenen els equips l'un de l'altre, i assegura que “en vint minuts bons a casa seva poden ser mortals”. “Ens ha tocat un rival molt bo, i molt dur. Què hi farem?”, va afegir Zidane, que creu que l'eliminatòria està “al 50%” i considera vital fer un gol a l'Allianz Arena en l'anada, Zidane coneix molt bé Carlo Ancelotti, i creu que serà “especial enfrontar-se amb ell”: “No crec que ens tingui por. Tenen un bon equip, molt fort. Seran partits molt bonics per al futbol.” El tècnic italià també va parlar de l'encreuament amb el seu exequip des de Munic, i va afirmar que és “excitant” i que serà “complicat”. Tot i així, Ancelotti confia en el seu equip i té l'objectiu molt clar: “Volem guanyar la Champions.” A més, Xabi Alonso, exjugador del Madrid i que es retira a final de temporada, creu que és “el rival més complicat” que li podia tocar al conjunt alemany, i va reconèixer que, per a ell, serà una eliminatòria “especial”.

Duel inèdit