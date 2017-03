Nèctar i ambrosia

El Brasil somriu i l'Argentina respira. I tot gràcies a Neymar i a Messi, els seus déus particulars, que la matinada de dijous a divendres, i per enèsima vegada, es van posar els respectius equips a les espatlles per liderar-los fins a la victòria. D'aquesta manera, la canarinha queda a un pas de certificar el bitllet per a Rússia i l'albiceleste torna estar a la zona de classificació directa. El màxim al que aspiraven.

Perquè ja fa mesos que el Brasil i l'Argentina viuen en dimensions ben diferents, una realitat que es va certificar en l'última jornada de les eliminatòries i que va marcar la forma i el contingut de les exhibicions dels dos astres blaugrana. Perquè, en una Brasil calmada i alegre, Neymar va ser el rei de la festa, i això que jugar a domicili contra l'Uruguai acostuma a ser sinònim de patiment. Ney, però, com ja ha demostrat darrerament vestit de blaugrana, passa un moment de forma i de confiança molt dolç, així que des d'un primer moment, i malgrat l'habitual duresa dels uruguaians, va agafar els galons i amb una autèntica exhibició de canvis de ritme i d'eslàloms va esmicolar la rereguarda celeste. Neymar, a més, no va estar sol, ja que al seu recital s'hi van afegir Coutinho en la creació i Paulinho en l'execució, una contribució secundària més que suficient per convertir la tempesta anunciada en una nit ideal per gaudir de les estrelles, i que va tenir el seu punt àlgid en el gol del blaugrana, impressionant: un control en carrera finalitzat amb una vaselina màgica que va exemplificar la superioritat del déu Neymar respecte als 21 humans que l'acompanyaven al terreny de joc. El paulista, a més, va certificar la seva brillant relació amb el gol quan es posa la samarreta verdeamarelha, ja que acumula ja 51 dianes amb la selecció i està a només cinc del quart golejador històric, Romário. I amb només 25 anys.

“És Flash. És Oliver Atom. És el superheroi que vulgueu. Messi és l'Argentina. Leo emociona, juga sol, s'hi deixa la pell, recupera la pilota, fa una genialitat...” D'aquesta manera va analitzar ahir el diari Olé l'actuació de Messi contra Xile, un lideratge ben diferent al que va exercir Neymar. Perquè així com el brasiler va aportar la seva màgia única a una selecció alegre, tot just allò que requeria l'escenari, l'argentí va entendre a la perfecció la dramàtica situació de l'albiceleste i es va posar un equip desastrós a les espatlles, un lideratge compromès que va ser apreciat pel públic i per l'entorn de la selecció, on cada vegada són més conscients que sense el blaugrana l'Argentina seria un equip vulgar que patiria de valent per disputar el mundial de Rússia. Perquè, per molt que Bauza s'entestés a transmetre en la roda de premsa posterior al duel el missatge que el partit “havia estat fantàstic” i que “l'Argentina no té Messidependència”, el cert és que les sensacions van ser del tot contràries a aquesta anàlisi. Sense sortida de pilota i amb Di María, Agüero i Higuaín aïllats i desapareguts, Messi va haver de fer de tot, des de baixar a rebre per evitar les passades en llarg, fins a exposar-se a les puntades de peu dels xilens mirant de trencar línies a còpia d'eslàloms. Després, és clar, ell va assumir la responsabilitat de transformar el penal, i contra Bravo, el porter davant del qual va fallar a l'estiu en la final de la copa Amèrica, el que a punt va estar de provocar la renúncia permanent de Messi a la selecció. El blaugrana, a més, també va exercir de gran capità, ja que no va dubtar a encarar-se de valent amb un assistent per una decisió que ell va considerar equivocada. Tot plegat va provocar que el públic que va omplir el Monumental el lloés en diverses ocasions, conscient que, sense ell, l'Argentina no té res a fer.

Perquè, per molt que Bauza s'entestés a negar que l'equip depèn de Messi, els números diuen tot el contrari. Fins ara s'han disputat 13 jornades de la fase de classificació per al mundial de Rússia. Leo ha participat en sis i ha estat absent en set. Doncs bé, amb ell a la gespa, l'Argentina ha sumat 15 punts de 18 possibles –només va perdre al Brasil–, mentre que, sense el 10, només ha estat capaç d'obtenir 7 punts de 21. Messi, de fet, tot i haver jugat menys de la meitat dels minuts, és el màxim golejador de l'equip argentí en les eliminatòries.

La matinada de dijous a divendres, doncs, l'Amèrica del Sud va estar impregnada de nèctar i d'ambrosia, les viandes que segons la mitologia grega menjaven els déus de l'Olimp. Neymar es va lluir a l'estil de Dionís –el déu de les celebracions i de l'èxtasi– i d'Apol·lo –déu de la poesia, la música i la llum–, mentre que Messi va optar per transformar-se en Ares –déu de la guerra– i, sobretot, en Zeus –el déu de déus–, un paper al qual està més que acostumat, tot i que amb l'albiceleste, un equip amb un joc desastrós, tingui la lupa sempre damunt del clatell. Qui sap si a Moscou, d'aquí a poc més d'un any, els dos jugadors blaugrana es podran veure les cares en la final més somiada. El Brasil haurà de lluitar contra els fantasmes del Mineirão i l'Argentina, contra les males sensacions d'un equip sense estil. Amb Neymar i Messi, però, tot serà possible. Cosa de déus.