Sense Messi s'albira el retorn del 4-3-3

“Els riscos no depenen del sistema que usis, sinó dels jugadors que triïs per executar-lo.” Aquesta va ser la reflexió que va fer Luis Enrique després del Barça-València, un duel en què els blaugrana, amb un 3-4-3 i una defensa força avançada, van veure com l'equip de Voro els va generar força problemes en les transicions. L'entrenador asturià, de fet, va recordar que el clàssic 4-3-3 tornarà “segur”, però que no necessitarà cap rodatge, ja que és un sistema que els seus jugadors tenen mastegadíssim.

Ara, al record dels problemes que va generar el València, es presenta un escenari nou, el de plantejar un partit amb un 3-4-3 sense el sancionat Messi, una peça primordial en el sistema. I és que l'argentí és l'encarregat d'enllaçar el mig del camp amb l'atac, una tasca força complicada, ja que s'ha de moure per una zona farcida de jugadors rivals. De fet, des de l'Atlético-Barça de la jornada 24, la primera en què Luis Enrique va proposar el sistema escollit per mirar de remuntar contra el PSG, el Barça ha disputat sis partits, i en tots Messi ha estat titular. Per tot plegat, a banda que el Granada és un equip que aposta per les transicions ràpides, és força probable que Luis Enrique recuperi el 4-3-3 al Nuevo Los Cármenes, la qual cosa també suposaria tornar a usar dos laterals de llarg recorregut, amb Jordi Alba, que recentment s'ha queixat del seu nou rol a l'equip, com a gran beneficiat. “Busquets i Iniesta passen un bon moment de forma, així que ja no és tan primordial poblar el mig del camp”, opina Esteban Vigo, extècnic, entre d'altres, de l'Almeria, l'Hèrcules i el Xerez. “En el sistema del Barça la línia de quatre al darrere és força important, perquè et permet jugar amb laterals ofensius. Contra un rival com el Granada i sense Messi, és possible que el Barça necessiti amplitud per les bandes”, afegeix El Boquerón. I d'una línia d'opinió semblant és l'exblaugrana Pepito Ramos, que tot i lloar els beneficis del 3-4-3, recorda que aquest sistema no deixa de ser un recurs més. “Va ser vital per aconseguir la remuntada contra el PSG, clau, però és evident que a mesura que passen els partits els rivals van trobant fórmules per contrarestar-lo. El València, per exemple, va aprofitar molt bé els espais. El 4-3-3 és més racional, més identitari”, afirma Ramos, que tot i així dubta de si serà a Granada el moment en què Luis Enrique decidirà el canvi. “El 3-4-3 és una alternativa que requereix molta concentració, ja que hi ha molts riscos. Potser a Luis Enrique li interessa plantejar a Granada un mig del camp més nodrit, ja que segurament el rival posarà molts migcampistes, tot i que també és cert que el Barça és un equip que està acostumat a jugar amb fletxes per les bandes.”

El moment en què tornarà el 4-3-3 només el sap Luis Enrique. Segurament, el veurem al Bernabéu i al Juventus Stadium, però potser també a Granada, un duel en què el Barça no es pot permetre punxar, i on sense la presència de Messi el 3-4-3 entraria en una dimensió desconeguda.