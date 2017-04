Suárez lidera el Barça en el triomf contra el Granada

El Barça no ha fallat a Granada i segueix ben viu en la lluita pel títol de lliga. Un gol de Luis Suárez i un altre de Paco Alcácer han estat suficient per batre el conjunt andalús, que ha estat capaç d'empatar el partit just en l'inici del segon temps. La noticia negativa de la nit ha estat la lesió al menisc intern del genoll dret de Rafinha, que ha estat substituït en el minut 16.

Sense Messi, Luis Enrique ha tornat al sistema 4-3-3, amb Mascherano i Mathieu com a parella de centrals i amb Sergi Roberto i Jordi Alba als laterals. Ha introduït també una novetat tàctica fent jugar a André Gomes d'extrem per la banda dreta així que el mig del camp l'han format Busquets, Rakitic i Rafinha. Acompanyant el portuguès, Neymar i Luis Suárez.

L'experiment, però, ha durat ben poc perquè en el minut 16 Rafinha, amb molèsties físiques, ha demanat el canvi. En el seu lloc ha entrat Paco Alcácer, que s'ha situat a la banda reemplaçant André Gomes a l'interior esquerre.

El Barça ha fet una bona primera part amb un gran protagonista, Luis Suárez. L'uruguaià ha fet una exhibició de com protegir la pilota amb el cos i rematar i només l'encert del porter Ochoa ha impedit que marxés amb més d'un gol en aquest primer temps. Espectacular la seva rematada amb l'exterior que s'ha topat amb el travesser i una doble ocasió que el porter mexicà ha estat decisiu. En el minut 33 s'ha tornat a plantar sol davant Ochoa que li ha aturat el xut després d'aguantar que Lombán l'agafés per tot arreu. Era un penal de llibre que l'àrbitre no ha volgut xiular. Abans del descans, però, Luis Suárez per fi ha pogut cantar gol després de rebre una excel·lent passada a l'espai de Jordi Alba i superar la sortida d'Ochoa amb una precisa vaselina. El millor soci de l'uruguaià en el primer temps ha estat Neymar, que ha generat força perill per la banda esquerre.

La segona meitat ha començat amb una ocasió de Paco Alcácer però amb una altre bona resposta d'Ochoa. En el minut 49, però, el Granada ha aconseguit empatar en la seva primera aproximació a la porteria de Ter Stegen. Saunier s'ha desfet amb facilitat d'André Gomes, ha assistit Boga, que s'ha aprofitat d'una badada defensiva d'Alba i Mathieu per batre el porter alemany amb un xut creuat.

El Barça, però ho ha seguit intentant i ha aconseguit tornar-se a avançar amb un gol de Paco Alcácer, que ha definit amb tranquil·litat després de rebre una bona passada de Luis Suárez. Per acabar de controlar el partit, Luis Enrique ha fet entrar Iniesta en el lloc d'André Gomes. El Barça ha seguit buscant el gol de la tranquil·litat i aquest ha arribat en el minut 82 mitjançant un xut de Rakitic des de la frontal. Un minut abans el Granada s'havia quedat amb deu jugadors per l'expulsió d'Uche, que ha vist la segona groga per agafar de la samarreta a Jordi Alba.

Amb el partit ja resolt, Luis Enrique ha fet debutar Carles Aleñá en la lliga. Un pas més en la trajectòria de la jove promesa del planter del Barça. Les bones noticies, però, no s'han acabat aquí perquè en l'últim minut Neymar ha pogut fer el seu gol número 100 amb el Barça després de rebre una passada d'Alcácer.