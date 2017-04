“Si deixo el Barça, no és per marxar a cap equip. On estaré millor que aquí?”

“Si deixo el Barça amb una relació increïble amb el club i els jugadors, no és per anar a un altre equip. On estaré millor que aquí? Ho deixo perquè necessito descansar”.

El relleu a la banqueta: “No vull interferir sobre aquest tema i no en parlaré fins que es prengui una decisió”.

“El Sevilla està fent una gran temporada, potser no estan en la millor dinàmica, però és un rival temible”.

L'afer de les apostes: “És un tema molt delicat i que pertoca a l'Eldenc. El Barça és una víctima. Em sembla bé que es persegueixi”.

“Aquest any, Iniesta ha tingut mala fortuna amb lesions. Està al millor nivell i ja està recuperat del tot. Ja sabeu que hem de vigilar la càrrega de minuts però és una garantia poder comptar amb ell pel tram final”.

“Luis Suárez ens aporta molt més que gol. Ha adaptat les seves qualitats individuals pel bé del col·lectiu. És un jugador vital per a nosaltres”.

“El mini descans que ha tingut Messi li ha anat molt bé i està entrenant al màxim nivell”.

“Rakitic és un jugador excepcional. Un líder i un crac amb una gran mentalitat, per això és un dels jugadors que disputa més minuts”.

“Puc mantenir el 3-4-3 sense Rafinha i Arda Turan. Tinc opcions de diferents estils però no les diré per no donar pistes”.