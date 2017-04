El Barça destrossa al Sevilla en un primer temps màgic

El Barça farà suar de valent al Real Madrid si vol guanyar aquesta lliga. L'equip de Luis Enrique ha arribat al tram decisiu de la temporada en un gran estat de forma i avui s'ha desempallegat del Sevilla en una exhibició de futbol. En el retorn del trident, els blaugrana han destrossat el conjunt andalús en una primera meitat d'autèntic luxe.

Luis Enrique ha recuperat el 3-4-3 per rebre el Sevilla, amb Sergi Roberto ocupant l'extrem dret en atac i el lateral quan calia defensar. Mascherano, Piqué i Umtiti han estat els defenses escollits mentre que al centre del camp han jugat Busquets, Rakitic, Iniesta i Messi en el rombe. A dalt, Luis Suárez, Neymar i el citat Sergi Roberto.

L'equip ha fet, possiblement, la millor primera part de la temporada i ja en el minut tres Leo Messi ha enviat la pilota al travesser en un xut des de la frontal de l'àrea després d'una bona jugada col·lectiva. El Barça ha fet una excel·lent pressió sobre els jugadors del Sevilla, totalment desbordats. Tot i això, els andalusos han gaudit d'una molt bona ocasió d'N'Zonzi, que s'ha plantat sol davant Ter Stegen en una badada defensiva. El porter alemany, però, ha enviat la pilota a córner. El Sevilla no ha tornat a aparèixer en el primer temps. Piqué ha vist una targeta groga en els primers minuts i no podrà jugar contra el Màlaga dissabte.

El primer gol ha arribat després d'una cavalcada per la banda esquerre de Messi, que ha centrat cap a Suárez, un defensa ha intentat refusar i la pilota ha quedat morta en l'aire perquè l'uruguaià, amb un moviment ràpid, engaltés una rematada de xilena espectacular. Tres minuts després ha arribat el segon en un contracop liderat per Rakitic i on el trident s'ha aplegat per marcar. Neymar ha fet una primera passada a Suárez, que no ha rematat però ha assistit cap enrere a Messi, que no ha fallat. I en el minut 32, la sentència amb un altre gol de l'argentí, que ha afusellat el porter del Sevilla després de recollir un refús de Pareja en la sortida d'un córner.

En la segona meitat el Barça ha aixecat una mica el peu de l'accelerador i el Sevilla ha gaudit de més aproximacions a l'àrea de Ter Stegen. Sarabia n'ha tingut tres de consecutives però en una ha xutat al lateral de la xarxa i en les altres dues el porter alemany ha estat bé. Iniesta també ha tingut el gol a les seves botes després d'una passada de Messi. Amb el partit controlat, Luis Enrique ha volgut donar descans a Luis Suárez, que ha deixat el seu lloc a Paco Alcácer, i a Piqué, que ha estat substituït per Digne. Rakitic, que també ha forçat la targeta groga i no jugarà contra el Màlaga, ha deixat el seu lloc a Carles Aleñá, que ha debutat en la lliga al Camp Nou i que també ha estat amonestat per Clos Gómez.

El marcador no s'ha mogut més malgrat que Paco Alcácer ha estat molt a prop de marcar després d'una assistència d'Iniesta i Neymar en un xut llunyà.