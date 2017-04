“Segur que em troben a faltar”

“Soc un privilegiat, un futbolista treballador i honrat a qui la vida li ha permès vestir la samarreta del millor club del món en una dècada prodigiosa.” Aquest és un extracte de la carta que va escriure Alves el dia en què es va anunciar el seu adeu del Barça. Enrere quedaven vuit cursos farcits d'èxits, en què el millor lateral de la història de l'entitat va aixecar tres Champions, tres mundials de clubs, sis lligues, quatre copes, tres supercopes d'Europa i quatre supercopes d'Espanya. “Me'n vaig, però tornaré, perquè soc un culer més”, va concloure Alves, que amb 391 partits és el segon estranger amb més duels disputats amb la samarreta del Barça –només el supera Messi–. Tot i les seves bones paraules, el brasiler també va voler deixar clar que marxava dolgut amb la directiva, un missatge que primer va deixar entreveure a l'estiu, quan va dir que havia decidit marxar abans que el fessin fora, i que va arrodonir fa un parell de mesos, quan va atacar amb duresa la directiva en una entrevista al diari Abc. “A mi m'agrada que em vulguin, i si no em volen, doncs me'n vaig [...]. Durant les tres darreres temporades sempre he sentit que Alves marxava, però els directius mai em van dir res a la cara. Van ser molts falsos i desagraïts”, va etzibar.

Tot i tenir ja 33 anys i haver-ho guanyat tot, Dani Alves va refusar ofertes suculentes de països exòtics i va decidir mantenir-se en el futbol d'elit, a la Juve, en la qual tot i el canvi de lliga i la forta competència a la seva posició, no va trigar a fer-se un lloc en l'onze d'Allegri, per demostrar que mantenia intacte el seu esperit competitiu. El brasiler fins i tot ha superat durant el curs una greu lesió a la tíbia i al peroné i va tornar tres mesos després amb empenta, amb una important diana a Porto per encarrilar el pas de la Juventus als quarts de la Champions. I tot i els seus desitjos de no trobar-se al Barça fins a la final, el destí ha volgut que, només deu mesos després del seu adeu, Alves s'hagi de veure les cares amb els blaugrana. “Em trobo estrany, ja que vaig estar molt de temps defensant els mateixos colors, però el futbol és així”, va afirmar el brasiler ahir al web de la FIFA, en què el lateral també va al·ludir als seus excompanys. “Segur que em troben a faltar. Penso que m'apreciaven, com a jugador i com algú que feia que l'ambient fos més agradable. He parlat amb ells i em diuen que troben a faltar la meva alegria”, va afegir Alves. El brasiler, a més, va reiterar els motius pels quals va decidir canviar d'aires: “Els desafiaments sempre m'han motivat, però he de dir també que ja no em sentia còmode al Barça. Passava el temps i sempre s'apuntava cap a mi. «El Dani és el que ha de marxar», deien. Al final me'n vaig cansar.”

