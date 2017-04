Del malson de París al malson de Torí (3-0)

De París a Torí. Del parc dels Prínceps al Juventus Stadium. Déjà-vu. Nova bufetada a Europa. Els fantasmes del partit d'anada dels vuitens de final de la Champions contra el PSG han tornat a aparèixer avui contra la Juventus. Sensacions similars, mala imatge del Barça altra vegada i un resultat nefast per afrontar la tornada dels quarts de final (3-0).

No ha estat la nit del Barça. Si Di María va ser el malson del partit a París, avui ha estat un altre argentí, Dybala, l'encarregat de fer anar de corcoll al Barça. Intel·ligent el talentós futbolista de la Juve en la lectura i la interpretació dels espais, i magistral també en la definició.

La Juve ha sortit molt més posada en el partit que el Barça, per intensitat, per posicionament i per lucidesa mental en el pla a seguir. Xut de Khedira al primer minut com a carta de presentació, rematada de cap perillosa d'Higuain al minut tres després d'una falta lateral servida des de la dreta de l'atac com a segon avís, ben aturada per Ter Stegen, i a la tercera, la primera mossegada de Dybala (1-0, 7'). Cuadrado ha encarat a Mathieu en paral·lel a la línia de fons, la seva assistència suau l'ha recollit Dybala i a partir d'aquí la música de l'argentí. Control i rosca al pal llarg. Tango dins l'àrea, amb Piqué, Iniesta i Neymar mirant el ball des de lluny.

Iniesta hauria pogut fer l'empat en un u contra u davant de Buffon, però l'internacional italià ha evitat el gol amb una intervenció enorme (20'). Enorme havia estat també l'assistència filtrada de Messi. I coses del futbol, del possible 1-1 al 2-0 en només un minut. Cursa de Mandzukic per la banda esquerra, pilota endarrere i nova aparició de Dybala per fer el segon amb un excel·lent xut ajustat al pal (2-0, 21'). Acció similar a la del primer gol, amb Javier Mascherano arribant tard a l'acció i Dybala movent-se entre línies a la perfecció.

A la mitja hora de joc, Messi ha robat la cartera a Khedira en zona defensiva, ha combinat amb Suárez i l'argentí ha definit al fons de la xarxa, però el gol ha estat anul·lat amb encert per fora de joc de l'uruguaià.

Luis Enrique ha intentat modificar alguna cosa al descans amb el canvi de Gomes per Mathieu. El portuguès s'ha situat al pivot i Masche s'ha reubicat com a central. Però el tercer gol de la Juve ha estat l'estocada definitiva: córner executat des de l'esquerra de l'atac i gol de Chiellini de cap, sense ni saltar, mal defensat per Mascherano (3-0, 54'). Abans, Ter Stegen ja havia salvat un gol cantat d'Higuain (53'). La contundència a les àrees de la Juve ha estat determinant.

El Barça ha buscat un gol que li permetés tornar a Barcelona amb un millor resultat de cara al partit de tornada i la millor oportunitat l'ha tingut Suárez a les seves botes però el seu xut ha tornat a trobar la bona resposta altre cop de Buffon (67').

El 3-4-3 amb el qual ha rendit bé el Barça en partits recents no ha funcionat gens bé avui i tocarà encomanar-se ara novament a l'èpica de cara a la tornada. El 6-1 contra el PSG del Camp Nou serveix d'estímul, però l'ofici de la Juve no és el mateix que el del PSG. Dos únics gols ha rebut el conjunt d'Allegri en tota l'edició de la Champions. La dada ho diu tot.