Sergi Roberto i Alba podran jugar el clàssic

Sergi Roberto i Jordi Alba, els dos jugadors de la plantilla del Barça que estan apercebuts de sanció per acumulació de targetes, van poder evitar ahir veure una groga, i això que tots dos van disputar els noranta minuts i van tenir molta feina davant d'una Real Sociedad ofensiva i molt perillosa per les bandes. Luis Enrique, doncs, podrà comptar amb tots dos laterals per al gran clàssic de diumenge que ve del Bernabéu, un enfrontament decisiu en què molt probablement l'entrenador asturià tornarà a apostar pel 4-3-3, un esquema en el qual Sergi Roberto i Jordi Alba són fonamentals.