El nou rol de Mandzukic

Mario Mandzukic va arribar a l'Atlético de Madrid l'estiu del 2014 tot just després que l'equip de Diego Simeone es proclamés campió de lliga. El gran golejador de l'equip madrileny en aquella temporada d'èxit havia estat Diego Costa, que va acceptar una oferta del Chelsea. El croat va arribar al Vicente Calderón procedent del Bayern de Munic per 22 milions d'euros, amb la responsabilitat d'igualar el rendiment de grans golejadors com ara Costa, Falcao, Sergio Agüero i Diego Forlán. Mandzukic va començar bé, però el seu rendiment va anar minvant fins a perdre la confiança de Simeone. Els seus números no van ser dolents, 28 partits i 12 gols en la lliga i 10 partits i 5 gols en la lliga de campions, però, acabada la temporada, l'Atlético de Madrid va apostar per Vietto i Jackson Martínez i Mandzukic va marxar a la Juventus per 18 milions d'euros.

El croat compleix la seva segona temporada en el club torinès, amb un canvi de rol en els últims mesos coincidint amb l'aposta de Massimiliano Allegri per un 4-2-3-1, un nou rol que el va convertir en un dels jugadors més destacats en el partit d'anada contra el Barça. Mandzukic sempre ha estat un golejador, l'àrea rival sempre ha estat el seu hàbitat, però Allegri l'ha convençut per jugar enganxat a la banda esquerra, on forma un carril molt perillós amb el lateral brasiler Alex Sandro. Mandzukic ni és gaire ràpid ni especialment hàbil amb la pilota als peus, però està brillant fent quilòmetres, ajudant en defensa com no havia fet mai, perseguint el lateral rival i arribant també a la línia de fons per posar bones pilotes a l'àrea per a Higuaín, Dybala i companyia, com en el segon gol que va fer la Juventus contra el Barça dimarts passat. Mandzukic també és important per a Allegri per aguantar la pilota d'esquena a la porteria i per donar sortida per la banda amb curses. “El nou sistema és ideal per poder explotar el gran potencial ofensiu que tenim. Aquest nou rol que m'ha donat el tècnic m'agrada. Som molts els jugadors que ataquem, però tots sabem el que hem de fer. Tots sabem també que hem de defensar, i l'equip està equilibrat”, diu Mandzukic, que ha marcat set gols en 37 partits aquest curs amb el conjunt torinès.

El croat està satisfet amb el canvi de sistema i de rol, i també ho està amb ell Allegri. “He transformat Mandzukic. Sembla que tingui vint anys. L'he fet deu anys més jove. Jugava d'extrem quan tenia vint anys, i ara que ha complert els trenta ho torna a fer. Ens està donant molt. És un animal agressiu, d'aquests jugadors que no es troben”, diu el tècnic italià sobre el futbolista croat.