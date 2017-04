Homenatge del Camp Nou a Messi pel seu gol 500

El Camp Nou homenatjarà avui el seu gran ídol. El club blaugrana ha preparat un gran tifo, que es desplegarà quan els jugadors del Barça i l'Osasuna surtin a la gespa i en el qual es recordarà la fita dels 500 gols que Lionel Messi ha fet amb la samarreta del Barça; l'últim, diumenge passat en l'últim minut del clàssic del Santiago Bernabéu, que va servir perquè el conjunt que entrena Luis Enrique aconseguís la victòria contra el Real Madrid. El tifo es desplegarà a la part de lateral de l'estadi blaugrana perquè el vegin els jugadors quan surtin al camp i donarà les gràcies a l'argentí per tot el que ha donat al club, inclosa la seva última gran acció, el gol 500 al Santiago Bernabéu que va celebrar d'una manera molt especial després d'haver estat rebent trompades i agressions durant els 90 minuts de joc. Messi va celebrar el gol de la victòria traient-se la samarreta i mostrant-la al públic del Bernabéu, deixant clar qui és el millor futbolista del planeta i on juga.

La celebració del gol és una prova més que Messi, que acaba contracte el 30 de juny de 2018, no pensa marxar del Barça i que cada vegada està més a prop l'anunci de la seva renovació pel club de la seva vida. De fet, la cadena COPE explicava ahir que l'acord entre el club i el futbolista és pràcticament total i que només està pendent que el president Bartomeu li pugui explicar algunes decisions de futur en matèria futbolística, com, per exemple, qui serà el substitut de Luis Enrique a la banqueta i quins reforços arribaran la temporada vinent a la plantilla. I és que per a Messi sempre ha estat molt important per continuar que el Barça segueixi tenint un projecte guanyador.

El nou contracte, que està previst que es pugui anunciar al maig, convertirà l'argentí en el jugador més ben pagat del món i li permetrà retirar-se de l'elit del futbol de blaugrana, abans que pugui marxar a l'Argentina a jugar uns últims anys amb la samarreta del Newell's, l'equip de la seva ciutat, com sempre ha desitjat el jugador.