Ensopegades inesperades que poden costar el títol

A banda de les derrotes a Riazor i a La Rosaleda, quan el Barça depenia d'ell mateix per guanyar la lliga, i de tot el seguit de decisions arbitrals en contra que l'han perjudicat al llarg de tot el campionat, com per exemple al Benito Villamarín, on, tot i no fer un bon partit, el Barça hi va sumar un punt i va veure com Hernández Hernández no concedia un gol tot i que la pilota va arribar a entrar fins a mig metre dins de la porteria, si finalment el conjunt de Luis Enrique no guanya aquesta lliga també serà per algunes ensopegades inesperades al Camp Nou. A l'estadi, els blaugrana encadenen ja deu jornades guanyant, però en la primera volta de la lliga estava més aviat lluny de ser un fortí, cosa que van aprofitar diversos rivals teòricament molt assequibles. El primer va ser l'Alavés, que en la tercera jornada va fer saltar la banca emportant-se els tres punts (1-2) en un enfrontament postaturada per partits de seleccions i en què Messi, Luis Suárez i Iniesta van ser suplents i, tot i entrar en la segona part, no van poder evitar la derrota. Dos mesos i poc després d'aquella desfeta contra el conjunt vitorià, el Barça també va rebre un revés inesperat a l'estadi, quan el Màlaga va ser capaç d'esgarrapar un punt en un partit sense gols en què no va jugar Messi, baixa d'última hora per culpa d'un quadre d'indisposició i vòmits. L'absència del crac argentí, sumada a una actuació per emmarcar de Kameni, un penal no xiulat a Piqué i un gol anul·lat al mateix central barceloní, van fer impossible una victòria d'aquelles que abans de començar la temporada ja gairebé es donen per fetes.

Cinc punts d'aquells que no es poden deixar escapar del Camp Nou, per on encara han de passar el Vila-real (dissabte que ve, a les 18.30 h) i l'Eibar en l'última jornada, i d'on han volat un total de nou punts al llarg d'aquesta lliga. Els altres dos rivals que hi han puntuat van ser l'Atlético, en un duel en què Messi es va lesionar just abans que el conjunt colchonero fes el gol de l'empat (1-1), i el Madrid, que amb aquell gol salvador de cap en l'últim minut de Sergio Ramos, que va rematar una falta més que evitable comesa per Arda Turan, es va endur també un valuós punt (1-1) que pot acabar sent del tot decisiu per definir qui serà el campió de lliga.