Club d'extrems, la possibilitat més que real que la temporada actual acabi amb només un títol si el Barça guanya la copa del Rei, ha provocat en l'entorn la sensació que l'equip ha arribat a un final de cicle i que cal una renovació profunda de la plantilla de cara a la temporada vinent. La irregularitat durant tot el curs i les dificultats que ha tingut l'equip de Luis Enrique en la Champions League han augmentat encara més aquesta sensació. Mentre que algunes veus reclamen foc nou, els responsables esportius del FC Barcelona mantenen la calma i confien gairebé en la planificació fixada des de ja fa temps. Això sí, amb algunes petites modificacions després del que s'ha viscut aquesta temporada. No s'espera cap revolució, sinó una renovació controlada.

Inicialment, estava previst fer dues incorporacions, la d'un lateral dret i la d'un migcampista amb un bon joc posicional i també amb gol i arribada. Ara, però, també es busca un altre defensa que pugui actuar com a lateral esquerre i com a central i no es descarta tampoc el fitxatge d'un davanter que jugui per la banda. Aquesta última incorporació aniria lligada a les vendes que es puguin fer en el mercat d'estiu tenint en compte que al Barça sempre li ha costat col·locar els seus jugadors en altres equips.

L'objectiu principal és fitxar un lateral dret titular. L'adeu de Dani Alves va obligar Luis Enrique a reconvertir Sergi Roberto per a aquesta posició, però com el mateix tècnic asturià ha reconegut en més d'una ocasió aquesta aposta ha de ser conjuntural, perquè el reusenc està cridat a ser un dels migcampistes del futur del Barça. Un dels noms que ha sonat amb més força per ser l'escollit és el d'Héctor Bellerín, de l'Arsenal. El seu preu és elevat –entre 30 i 40 milions d'euros–, però és el perfil que més agrada a la secretaria tècnica. Coneix la casa, el sistema de joc, és jove i està consolidat i té experiència en un bon equip europeu. Les negociacions per incorporar-lo, però, no seran fàcils i, és clar, hi ha alternatives.

Pel que fa al lateral esquerre, el club no s'ha plantejat la sortida de Jordi Alba i encara menys que marxi cedit. Sí que es busca un futbolista que pugui actuar en aquesta posició i que també ho pugui fer de central. Agrada, i molt, Theo Hernández, jugador de l'Atlético de Madrid i que aquesta temporada ha jugat cedit a l'Alavés. La seva clàusula de rescissió és de 24 milions d'euros, i Robert Fernández, el secretari tècnic blaugrana fa temps que el té en el punt de mira. Per ell s'ha interessat també el Real Madrid, però ja se sap que si s'han de desprendre d'ell, els colchoneros mai el vendrien al rival ciutadà. L'arribada de Theo Hernández seria per suplir la baixa de Jérémy Mathieu, perquè el club té força clar que el jugador ha de marxar a l'estiu de l'entitat. El seu rendiment va ser satisfactori les dues primeres temporades, però en aquesta la seva participació ha minvat considerablement. El Barça també busca un migcampista. Encara que pugui sorprendre tenint en compte la quantitat d'efectius que hi ha en aquesta zona del camp, els responsables esportius consideren que cal reforçar-la amb una nova peça. Es busca també un futbolista que pugui ser titular des del primer dia. Res d'un pedaç ni d'un jugador inexpert que necessiti un període d'adaptació. Dos noms sonen amb força per ocupar aquest lloc: Coutinho, del Liverpool, i Marco Verratti, del PSG. Els dos fitxatges són complicats i cars, però vingui qui vingui representaria fer un salt de qualitat notable en la plantilla.

Aquest fitxatge està pensant en clau de present i també de futur, perquè des del club reconeixen que la participació i el rendiment d'Iniesta anirà de baixa –cada cop li costa més recuperar-se després d'un partit– i que cal buscar-li un relleu solvent. En cap cas, però, el club posarà en el mercat André Gomes, ja que s'espera molt d'ell. Al marge que seria una ruïna econòmica, consideren que una temporada no és marge de temps suficient per sentenciar-lo. De fet, si calgués posar algú en el mercat per motius econòmics segurament abans s'escoltarien ofertes per Rakitic, malgrat que ha renovat fa poc, que no pas pel portuguès.

Pel que fa a la davantera, la possible arribada d'un extrem, que seria Gerard Deulofeu, no està encara decidida. És un fet que han de valorar perquè amb el trident són poques les oportunitats que tenen els jugadors suplents de les places ofensives. De fet, si al final decideixen que vingui seria perquè Rafinha, suplent de Messi a la banda dreta, és un futbolista que acostuma a tenir molts problemes físics al llarg de la temporada i ell mateix no té clar si continuar al club en la situació actual.

Qui sí que seguirà per desig de l'entitat és Paco Alcácer. Robert Fernández té molt clar que és una peça molt necessària per a l'equip. Malgrat les crítiques que ha rebut el davanter de Torrent aquesta temporada, el secretari tècnic el vol tant sí com no a la plantilla. Robert considera que no s'ha acabat d'interpretar bé el que buscaven tant ell com Luis Enrique amb aquest fitxatge. Volien un davanter contrastat que jugués quan Luis Suárez no pogués fer-ho i que no desentonés si l'uruguaià tenia una lesió de gravetat que l'hagués de mantenir molt temps allunyat dels terrenys de joc. Luis Enrique va considerar que en aquest rol no encaixaven ni Munir ni Sandro, que van marxar l'estiu passat. Des del Barça creuen que amb més continuïtat i confiança, Paco Alcácer és un molt bon substitut de Luis Suárez i destaquen els bons partits que ha fet últimament.

Per afrontar aquesta renovació controlada, el Barça necessitarà recursos econòmics i ja se sap que l'economia del club, malgrat que està sanejada, tampoc permet gaires alegries. Part dels diners per a aquesta temporada es van anticipar per fitxar André Gomes. Un dels jugadors que el Barça posarà segur en el mercat és Arda Turan, que no ha respost a les expectatives en cap de les dues temporades que fa que vesteix de blaugrana.

