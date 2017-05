Jordi Alba es veu al Barça

S'acosta l'estiu i comencen a sonar noms de possibles reforços per al Barça. Un dels que més ha sonat és el de Theo Hernández, lateral esquerre que juga a l'Alavés –però és propietat de l'Atlético de Madrid– i que agrada molt a Robert Fernández, perquè el veu com a lateral i central esquerrà. “Jo em veig a mi mateix, a ningú més. Aquí sempre es parla molt, de qui entra, qui surt, sempre surten moltes informacions. Qui vingui serà benvingut, com sempre, però ara no se sap qui vindrà i qui no”, deia ahir Jordi Alba sobre la possible arribada del francès, que arribaria per reforçar la posició on juga el de l'Hospitalet.

Alba, que va participar en un acte d'Adidas a la ciutat on va néixer, va explicar que a ell no li ha passat pel cap marxar del Barça, tot i haver jugat menys aquesta temporada i haver perdut protagonisme en una fase de la temporada, recuperat en les últimes setmanes. “Continuaré al Barça mentre el club vulgui. Estic entusiasmat, estic a casa meva”, deia el jugador català, que té contracte amb l'entitat blaugrana fins al 30 de juny del 2020.

El jugador del Barça també parlar de la lliga, esperant una punxada del Real Madrid que doni el títol als blaugrana: “Tots els rivals són difícils i no es decidirà fins a l'última jornada, però si és per nosaltres, que punxin aviat.”