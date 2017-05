Marxaran si arriba una bona oferta

André Gomes, Rafinha i Denis. Aquest és el nom dels tres migcampistes pels quals el Barça, sempre que el nou tècnic doni el seu vistiplau, té pensat escoltar ofertes aquest estiu, per tal d'alleugerir el nombre d'actius al mig del camp i, sobretot, per obtenir uns diners extra que permetin fer front als fitxatges previstos. Dit d'una altra manera, en un principi la direcció esportiva compta amb ells, però no impedirà la seva sortida si algun club posa damunt la taula una bona oferta.

El cas més sensible és el d'André Gomes, un futbolista jove i d'una qualitat tècnica indubtable per qui el Barça va apostar fortament l'estiu passat, però que en el seu primer any al Camp Nou ha generat moltíssims dubtes. En un principi, i com Robert Fernández ha reiterat en més d'una ocasió, la idea del club és mantenir-lo a la plantilla per veure si amb temps i menys pressió Gomes s'adapta i mostra la seva vàlua, però la necessitat d'augmentar el pressupost dels fitxatges podria fer variar el pla. Perquè tot i la seva decebedora temporada, André Gomes segueix tenint una gran anomenada a Europa, a banda d'un representant expert a moure els seus jugadors com Jorge Mendes, una situació que podria facilitar que durant l'estiu aparegués alguna oferta propera als 35 milions d'euros que va invertir el Barça. Arribat aquest moment, serà el nou tècnic qui haurà de decidir què fa amb André Gomes, sobretot si falten diners.

Un assumpte aparentment més complicat de gestionar serà el de Rafinha, que amb l'adeu de Luis Enrique perdrà el seu gran valedor. Amb el mundial de Rússia en l'horitzó, el gran objectiu del brasiler és disputar un bon grapat de minuts per assegurar-se l'entrada en la convocatòria, un desig que difícilment es complirà en un Barça farcit de migcampistes i amb el 3-4-3 al bagul dels records. Rafinha, és clar, primer esperarà a conversar amb el nou entrenador, per veure quin serà el seu rol a l'equip, i després decidirà si busca o no una sortida. Amb una clàusula de 60 milions, però, el Barcelona no pensa regalar-lo i només el deixarà sortir si l'oferta que arriba per ell és coherent.

Per acabar, hi ha el cas de Denis Suárez, un futbolista jove que ha demostrat que encara està una mica verd per jugar amb el primer equip del Barça, però amb qualitat per ser important en el futur. La idea, doncs, és mantenir-lo a la plantilla, com a home de refresc, però en cap cas se li tancarà la porta de sortida si algú es presenta a les oficines amb una xifra interessant.