Piqué rep l'alta i ja és a casa

Després de passar part del dia i la nit de dissabte a diumenge ingressat a l'hospital Vall d'Hebron per culpa d'un virus estomacal que li havia impedit entrenar-se al llarg de la setmana i també viatjar per jugar a Las Palmas, Gerard Piqué va rebre ahir l'alta hospitalària, segons van informar els serveis mèdics del club a primera hora de la tarda. En l'informe mèdic, també es va afegir que el jugador “seguirà amb el tractament per recuperar-se del malestar general” i que “l'evolució marcarà la seva disponibilitat”.

Si no hi ha cap contratemps més, doncs, i l'evolució és favorable, tot indica que el central català hauria d'estar disponible per als dos compromisos que li queden al conjunt blaugrana fins a final de temporada: l'última jornada de lliga, diumenge vinent contra l'Eibar, i la final de copa, el 27 de maig al Vicente Calderón contra l'Alavés.