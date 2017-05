Màlaga, l'últim cartutx

El Màlaga ha sumat 19 dels últims 24 punts que ha disputat

Tretze anys després de la inoblidable aturada de José Luis González a Djukic a Riazor, en el penal més recordat en la història de la lliga, el Barça tornarà a necessitar diumenge que ve una carambola per ser campió, després que ahir el Real Madrid no fallés contra el Celta i assolís una victòria que fa que els de Zidane arribin a la darrera jornada del campionat depenent d'ells mateixos, amb tres punts d'avantatge respecte dels blaugrana, però amb el goal average perdut, després del triomf in extremis dels de Luis Enrique al Bernabéu (2-3). Això vol dir, doncs, que diumenge el Barça ha de guanyar l'Eibar al Camp Nou i esperar que el Real Madrid no sumi cap punt a La Rosaleda de Màlaga, en un partit que ja fa setmanes que està envoltat per la polèmica, després que Míchel González, l'entrenador dels andalusos, assegurés, mig en broma mig seriosament, que ell era més madridista que Jorge Valdano, en referència a les dues lligues que el Tenerife, amb l'argentí a la banqueta, li va servir en safata de plata al dream team de Johan Cruyff. Aquelles desafortunades paraules de Míchel, a més, van anar seguides d'una piulada lamentable d'Abdullah al-Thanique, el propietari del Màlaga. “L'escòria de Catalunya no guanyarà el campionat després d'haver mentit sobre l'entrenador Míchel”, va escriure el xeic qatarià al seu compte de Twitter, uns insults que el Barça va denunciar al comitè antiviolència, que va multar Al-Thanique amb 3.500 euros, “per unes manifestacions de menyspreu dirigides a un equip i a la seva comunitat autònoma de pertinència”. Com era d'esperar, les opinions del tècnic del Màlaga i del propietari del club andalús van encendre totes les alarmes al Camp Nou, ja que difícilment es podrien fer unes declaracions més allunyades de l'esportivitat, i en la prèvia d'un enfrontament que ja llavors s'albirava important, i que ara, després dels darrers resultats, ha passat a ser totalment decisiu per al desenllaç de la lliga.

Missatges de calma