El Barça tanca la lliga amb un remuntada insuficient per guanyar el títol

Sense miracle possible en el guió pel matiner gol del Madrid a Màlaga, el Barça ha tancat aquesta nit la lliga amb un triomf d'orgull, en remuntar en només 12 minuts un 0-2. Els blaugrana, donant per fet que la lliga estava perduda, ha trigat molt en entrar en el partit, el que ha aprofitat l'Eibar per vorejar la sorpresa. Els bascos, de fet, s'han avançat aviat, en una centrada de Capa que Inui, tot sol en el segon pal, ha rematat amb encert (17'). Tot just en la següent acció, Suárez ha pogut empatar, però el seu xut ha sortit fora. L'ocasió, però, només ha estat un miratge, ja que durant tot el primer temps el Barça, molt insípid, ha patit per generar perill, i quan s'ha acostat a la porteria rival ha topat amb un Yoel molt inspirat, com ha succeït en un xut de Rakitic i en un altre de Suárez. I la situació encara podria haver estat pitjor, ja que tot just abans del descans Peña, a porteria buida, ha xutat fora.

Reacció a temps