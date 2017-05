Dilluns s'anunciarà Valverde, que firmarà per tres anys

Tal com va explicar Josep Maria Bartomeu just després del partit contra l'Eibar, dilluns que ve està previst que la junta directiva del FC Barcelona aprovi el nomenament del nou entrenador del primer equip en substitució de Luis Enrique. El seu nom era un secret de domini públic, ja que tothom ja donava per fet que Ernesto Valverde era l'escollit després que l'opció d'ascendir Juan Carlos Unzué imitant la fórmula amb Tito Vilanova perdés força un cop vist el que ha passat en el tram final de la temporada. Ahir, l'Athletic de Bilbao va fer oficial que l'entrenador no seguirà al club basc, i està previst que Valverde ofereixi una roda de premsa al costat del president de l'entitat, Josu Urrutia, per explicar els motius pels quals ha decidit no continuar.

La junta directiva donarà el vistiplau en la reunió ordinària que celebrarà dilluns, dos dies després de la final de la copa, a les instal·lacions del club. Allà escoltaran els arguments del secretari tècnic del primer equip, Robert Fernández, per defensar que la millor opció és la de l'actual tècnic de l'Athletic Club. I no són pocs. El tècnic extremeny ha fet una molt bona feina a Bilbao, ja que ha situat l'equip sempre en bons llocs en la classificació i el va fer campió de la supercopa d'Espanya l'any 2015, en què va guanyar la final al Barça i també va ser subcampió de la copa del Rei, el mateix any.

Segons va informar ahir Mundo Deportivo. Ernesto Valverde no vindrà sol al Camp Nou. Per a la seva aventura a can Barça vol comptar amb alguns assistents de la seva màxima confiança i per això estarà acompanyat de qui amb ell és el segon entrenador, Jon Aspiazu, i del preparador físic, José Antonio Pozanco. Tots dos són homes de la seva màxima confiança. Està previst que Valverde ja pugui ser presentat com a nou entrenador a partir de l'1 de juliol. En la mateixa informació també s'especifica que signarà un contracte de tres anys, amb la fórmula de dos més un. És a dir, que al final de la temporada 2018/19 les dues parts podran decidir si mantenen la vinculació contractual.

L'aposta per Ernesto Valverde no és nova. El seu fitxatge ja el va intentar Andoni Zubizarreta quan era el màxim responsable esportiu de l'entitat blaugrana per substituir Tito Vilanova. El tècnic, però, havia donat la seva paraula a l'Athletic Club i no va voler trencar aquest compromís malgrat que sabia que, de vegades, el tren del Barça no torna a passar. L'estima pels colors del club de Bilbao, però, van poder més –llavors el Barça va intentar el fitxatge de Luis Enrique, que també va decidir quedar-se al Celta i esperar un any–. L'oportunitat li ha arribat anys més tard.

Una de les coses que s'han valorat d'Ernesto Valverde és que té passat al Barça, on va jugar dos anys (1988-90) i que té un estil futbolístic que pot encaixar amb el blaugrana. Als seus equips els agrada tenir la pilota, no la regalen, i busquen el gol amb insistència.