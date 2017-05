“Estic preparat i en un estat òptim”

L’expectativa és jugar més. Quan vaig arribar sabia que seria per estar a la banqueta, però no vol dir que m’hi conformi Serà la primera final de copa que jugui. Molta gent l’estarà seguint, però l’hem de viure amb normalitat En la lliga vam perdre [contra l’Alavés] quan ningú ho esperava, però estem ben preparats perquè no torni a succeir La relació amb Ter Stegen és bona. És un gran porter, ràpid de reflexos, fort, sap donar pausa a la pilota...

Jasper Cillessen (Groesbeek, Holanda, 1989) és el porter de la copa. Ho ha estat durant el seu primer curs com a blaugrana i, en conseqüència, en la final de dissabte està cridat a defensar la porteria a l’estadi Vicente Calderón. Tota una responsabilitat per a l’holandès i, alhora, una gran ocasió per exhibir les seves bones condicions sota els pals. Dos dies abans de la gran cita, així és com l’enfoca, a banda de repassar el seu primer curs al Barça.

Pocs dies abans de la final de la copa, quines són les seves sensacions?

Fa sol, fa bona temperatura... Bones, amb ganes que arribi.

És l’últim cartutx per guanyar un títol aquesta temporada. Sent la pressió?

Sempre tens pressió quan jugues al Barça. Volíem guanyar la lliga i la Champions, però ara tenim l’ocasió de guanyar la copa. Serà un partit especial, l’últim de Luis Enrique a la banqueta i volem acabar la temporada de la millor manera.

El Barça surt com a clar favorit a alçar la copa.

Sí, quan jugues al Barça sempre ets favorit i hi has d’estar preparat. Sabem que ho som, però també que vam perdre contra l’Alavés a casa [1-2 en la tercera jornada de lliga]. Així que haurem de mostrar la nostra millor imatge.

Precisament aquesta derrota en la lliga, és el millor avís?

Sí. Som conscients que vam perdre un cop quan no ho esperàvem, però estem preparats perquè no torni a passar i per poder guanyar aquesta copa.

Per a vostè, serà la primera final de copa...

Sí, amb l’Ajax vam arribar a una final de la copa d’Holanda [temporada 2013/14], però em vaig quedar a la banqueta.

Llavors deu ser molt especial arribar a la final de dissabte.

Si, és una sensació diferent. Una final sempre és especial. Molta gent l’estarà seguint. Però l’hem de viure com si fos un partit normal i guanyar-la com un partit normal.

Els companys li ha donat alguns consells?

Encara no, però avui [ahir per al lector] ha estat el primer dia d’entrenament de la setmana.

Quina anàlisi fa de l’Alavés?

Analitzarem imatges de vídeo i també recordem els partits en què ens hem enfrontat amb ells. Sabem el que ens espera.

Quin jugador de l’equip rival destacaria o coneix més?

Potser Christian Santos, perquè va jugar al meu primer equip, el NEC Nimega. Serà una bona final.

Va jugar el seu últim partit el 7 de febrer, coincidint amb la tornada de les semifinals contra l’Atlético. És difícil estar tres mesos sense competir i ara preparar-se per a una final?

Espero que no. Els últims tres mesos han estat una bogeria, perquè tot ha passat molt ràpid, amb la dinàmica de partits, entrenaments... La temporada ja s’acaba i no te n’adones.

Durant els darrers mesos, ha pensat en la cita de dissabte?

Sí, evidentment que hi he pensat. T’has d’assegurar que hi arribes en un moment òptim de forma física i mental i estic preparat per jugar la final. No hi ha d’haver res d’estrany.

Sergi Roberto no pot jugar per sanció, mentre que Mascherano és dubte. Cal preocupar-se per les absències en defensa?

No. Tenim un munt de bons jugadors. Està bé que en l’últim entrenament [en referència a ahir] hàgim recuperat efectius. Tenim dificultats al lateral dret, però l’aspecte més important és centrar-se a jugar bé, controlar la pilota i no capficar-se per les possibles baixes.

Quina creu que pot ser la clau de la final?

La clau és guanyar. Ens hem de centrar a guanyar i, lògicament, demostrar el nostre nivell. Una final sempre és difícil. En la lliga tens més recorregut, però la copa és un tot o res. No hi ha més oportunitats.

Quin balanç fa de la seva primera temporada al Barça. Ha estat com esperava?

Sí i no. Sabia que el Barça era un club molt gran, però encara em continuo sorprenent de la dimensió que té. El nivell dels entrenaments és molt alt. El primer mes vaig dir: “Carai!” Ja havia entrenat a un nivell molt alt amb la selecció holandesa, però aquí el nivell és molt alt cada dia. A mesura que anava entrant, m’adonava que el nivell era increïble.

Pensava que jugaria més?

Vull jugar més i tinc l’expectativa de jugar més la temporada que ve. Quan vaig venir al Barça sabia que seria per estar a la banqueta, però això no vol dir que estigui satisfet d’estar-hi i que m’hi conformi.

El Barça té un estil de joc molt identificat. Li ha estat difícil assimilar-lo?

No. Va ser un avantatge haver jugat cinc anys a l’Ajax amb Frank de Boer com a tècnic. I també amb Van Gaal a la selecció holandesa. El nivell dels jugadors ja era alt. Els detalls són diferents, però l’objectiu sempre és jugar bé amb la pilota.

Sent mes pressió a Barcelona que a l’Ajax?

No, perquè a l’Ajax era un jugador de referència. A Barcelona hi ha molts jugadors espectaculars, amb un nivell altíssim.

Com és la seva relació amb Marc-André ter Stegen? I com el definiria com a porter?

La nostra relació és bona. M’entreno amb ell gairebé cada dia. És un gran porter, ràpid de reflexos, fort, té bona passada, sap donar pausa a la pilota quan es necessari... Té sang freda amb la pilota als peus i això fa que molts rivals ja no el pressionin perquè no els surt a compte.

Vostè ha sorprès pel seu fort i precís xut en llarg. Sap que ha creat el qualificatiu ‘missillessen’?

Sí, i tant [rialles]. És bonic d’escoltar, això. M’agrada.

Enguany, a la primera plantilla del Barça s’ha entrenat amb tres porters. Li ha estat estrany?

No, perquè a l’Ajax també hi havia tres porters. És normal i m’agrada. Fins i tot en tenim quasi quatre perquè l’entrenador de porters, José Ramon de la Fuente, ens fa treballar molt.

Luis Enrique ja va anunciar fa mesos que plega. Què espera del nou tècnic?

No ho sé. De moment, estic centrat en la final de copa i després amb la selecció d’Holanda. Ja hi haurà temps de pensar en el canvi de tècnic. Ara cal pensar en la final de la copa i fer un bon comiat a Luis Enrique.

Si el Barça guanyés la copa, quina nota posaria a la temporada?

És difícil de dir. No estaríem del tot contents perquè només hauríem guanyat la copa. Hem tingut bons partits i mals partits... Però cal esperar que es jugui la final. En tot cas jo no soc la persona adient perquè només he jugat aquesta competició [la copa]. Potser caldria preguntar-ho a algú altre.

Com s’ha adaptat a la vida a Barcelona?

Molt bé. Estic content. Al principi se’m feia estrany, perquè l’estil de vida és una mica diferent al d’Holanda.

Aquí fa més bon temps que a Amsterdam...

Sí, la meva família va venir a inici d’any, estàvem a sis o set graus i per a ells era un temps calorós. Al bon temps, t’hi adaptes ràpid. Al març vaig anar a Holanda amb la selecció holandesa. Estàvem a onze o dotze graus i ja sentia fred [riu].

Entenc llavors que per a la temporada vinent la seva idea és continuar al Barça.

Sí, la meva idea és seguir. Les primeres setmanes d’estar al Barça tenia la perspectiva de jugar més, però segueixo esperant i lluitant per poder tenir una major participació.

Suposo que entrenar-se cada dia amb Messi és un privilegi.

Sense dubte, és un jugador increïble. Per mi és el millor futbolista del món. És capaç de decidir partits. Quan el tens al teu equip ets feliç, però si no, és terrible.

Si dissabte guanya la copa, té prevista alguna celebració?

No, primer guanyem i després ja pensaré en alguna cosa.