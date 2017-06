“Duia una estelada i em van voler fotre! Va ser molt trist”

L’estelada continua provocant urticària a Madrid. Un any després de l’intent fallit de prohibir entrar amb estelades en la final de la copa del Rei del 2016 entre el Barça i el Sevilla, a càrrec de la delegada del govern de l’Estat a Madrid, Concepción Dancausa, la llibertat d’expressió va tornar a ser objecte de vexació. La Policía Nacional i membres de seguretat de l’estadi van prohibir dissabte l’accés al Vicente Calderón a alguns aficionats culers, en la final de copa entre el Barça i l’Alavés, precisament pel simple fet d’intentar expressar-se democràticament i amb llibertat. Daniel Kahl, alemany, resident a Sant Boi del Llobregat des de fa quatre anys i soci del Barça des del 2001, va ser un dels culers a qui li va tocar viure en pròpia carn un clar cas d’intolerància i discriminació, i ha decidit exposar el cas a la llum pública: “Vaig anar a la final amb dos amics. Havíem passat un dia de barcelonisme molt agradable i un cop vam intentar accedir al camp em va tocar viure una situació molt desagradable; trista, hi afegiria. La policia em va mirar malament ja d’entrada. Jo duia una estelada penjada a l’esquena i, pel que sembla, no va agradar. Ràpidament em van preguntar quin significat tenia per a mi la bandera. Està clar que em volien fotre! Parlo el català però no el vaig usar perquè no pensessin que era una provocació i vaig demanar que portessin una persona que parlés anglès perquè el castellà tampoc el domino tant. Em vaig veure envoltat de 7 o 8 policies i la veritat és que vaig patir per la meva integritat física. Em repetien una i altra vegada això de la bandera. Em van fer ensenyar el DNI i l’entrada. I se la van quedar. Ja no me la van tornar. L’única resposta que vaig tenir va ser: «Hoy no hay partido para ti. Cállate y lárgate.» Va ser tot molt desagradable”, explica en paraules per a L’Esportiu. “Era el partit més important de la temporada, havia fet 8 hores en autobús i vaig haver de veure el partit en un bar al costat de l’estadi per un clar cas d’intolerància. El país viu una situació tensa des de fa anys i em va tocar el rebre a mi. Però no vaig ser l’únic. Vaig trobar-me un noi de Tarragona a qui tampoc el van deixar entrar. I ell em va dir que havia trobat dos aficionats més als quals els va passar el mateix.”

Daniel Kahl, actual membre de la Penya Almogàvers, soci de Seguiment FCB i un habitual de la grada d’animació, denúncia que al Calderón hi va haver actuacions puntuals contra aquells que duien estelades i no descarta posar el cas en mans del síndic del soci. “Alguns van tenir més sort i van entrar amb la bandera. D’altres no en vam tenir tanta. Ara ja no s’hi pot fer res perquè la final ja me l’he perduda, però volia que el cas tingués visibilitat. Aquestes coses no es poden silenciar”, diu.

Kahl, un enamorat del Barça des que va visitar el Camp Nou quan només tenia 7 anys, assegura que ha viatjat per tot Europa amb l’estelada i en cap ciutat havia tingut cap incident com aquest: “Vaig ser a les finals de Roma, Londres i Berlín, i també he viatjat a Glasgow, Copenhaguen, Lisboa... i mai m’han posat cap problema per poder lluir l’estelada.”