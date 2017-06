“Vam provocar que el Madrid fes una rua per una copa”

Gerard Piqué no s’ha mossegat la llengua al llarg de la temporada a l’hora de denunciar públicament un suposat tracte de favor de l’estament arbitral al Real Madrid i tampoc ho ha fet en l’última entrevista concedida a Minuto 0, de Movistar+. La final de la Champions de Cardiff el va agafar a molts quilòmetres de distància, però després de la seva estada a Harvard hi havia gran interès a conèixer les seves impressions. Ell ho té clar. El Madrid de Zidane ha conquistat dues Champions en els dos últims anys, però per ell l’època daurada del Barça encara està a un altre nivell: “No es pot comparar encara tot el que hem guanyat nosaltres durant tots aquests anys amb els títols que ha guanyat el Madrid els dos últims anys. El dia que a nosaltres ens vegis fent una rua per guanyar una copa del Rei, aquell dia es podrà dir que el Madrid té un cicle important. Nosaltres vam aconseguir això, que el Madrid fes una rua perquè havia guanyat una copa del Rei.”

Preguntat pels insults de Dani Carvajal a la seva persona en la celebració madridista del títol de lliga, Piqué va voler treure importància a l’assumpte, en la mateixa línia que ja va fer dies enrere, i va tornar a insistir en la seva bona relació amb Sergio Ramos: “Això és un xou que la gent consumeix, ja no sols al terreny de joc, sinó també a fora. Amb en Sergio tenim una relació de moltíssim respecte. Molt cordial. Quan ens ajuntem a la selecció durant un mes per competicions com l’Eurocopa o un mundial ens acostem més. Tenim bon tracte. Després cadascú defensa les seves coses. A més, som persones que ho fem amb molta vehemència i això propicia xocs, però sempre ho fem des del respecte.” “En línies generals, la rivalitat és sana. No crec que s’hagin superat els límits en aquest sentit. Òbviament, hi ha límits que no s’haurien de superar mai, però no crec que hagi estat el cas”, va afegir. “Jo soc com soc, impulsiu, però sempre des del respecte, i intentant que dins la rivalitat que hi ha amb el Real Madrid no hi hagi lloc per a una mala paraula. Segurament no soc suficientment objectiu de vegades, però de tot el que he dit en les xarxes socials no em penedeixo absolutament de res.”

El central català, que tot fa preveure que avui serà titular amb la selecció espanyola en l’amistós contra Colòmbia (21.30 h, a Múrcia) –repetirà diumenge en el duel oficial contra Macedònia (20.45 h)–, va parlar també d’Ernesto Valverde. Igual que havien fet dies enrere Andrés Iniesta i Jordi Alba, amb qui s’ha retrobat aquests dies a Las Rozas, tot paraules positives cap al nou mister i il·lusió màxima per iniciar el nou projecte esportiu: “La seva carrera esportiva demostra que en tots els equips en què ha estat he fet bé les coses. Ja ha estat a la casa anteriorment com a jugador i crec que compleix tots els requisits per entrenar una plantilla com la del FC Barcelona. És un entrenador que confia en la gent de la casa, ve d’un club com l’Athletic. Al FC Barcelona la idea pel planter és similar i crec que aportarà moltíssim al Barça.”