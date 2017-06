De l’Elefant Blau a l’intent de Giralt

L’11 de desembre del 1997 va suposar un abans i un després en la història del Barça. Aquell dia, els socis Joan Laporta i Sebastià Roca, membres de la plataforma Elefant Blau, es van personar a les oficines del club per sol·licitar les paperetes per encetar una moció de censura contra Josep Lluís Núñez, una fórmula per exigir responsabilitats al president i a la seva junta recollida en els estatuts, però fins a aquell moment inèdita en la història de l’entitat. La inexperiència, de fet, va enterbolir tot el procés, ja que les dues parts no es van posar d’acord en el temps de què disposava el grup propulsor per recollir les signatures –no estava regulat–, i que poc després l’assemblea, a petició de Núñez, el va fixar en catorze dies. Finalment, l’Elefant Blau va presentar 6.014 signatures, una xifra suficient per engegar el procés, que va culminar el 7 de març del 1998, en una votació que va guanyar el president blaugrana, amb 24.863 sufragis, mentre que el grup encapçalat per Laporta en va sumar 14.358. Tot i la derrota, aquell resultat va mostrar que l’oposició a Núñez era més forta del que es pensava –vuit mesos abans, Àngel Fernández només havia sumat 6.000 vots en les eleccions–, i dos anys després el màxim dirigent blaugrana va deixar el càrrec i va tancar un periple de 22 anys.

Laporta, salvat per sis punts