“Nego tenir constància de cap factura. No en sé res. Ni cap empleat ni cap directiu del club m’ha trucat ni s’ha posat en contacte amb mi personalment. Jo no nego que hi pugui haver un deute, això ja es veurà, el que dic és que no en tinc constància. Siguem seriosos: una factura què acredita? Que s’ha facturat alguna cosa, i punt. Que me l’ensenyin i després ja veurem a què correspon. Però repeteixo, em sorprèn que si realment hi ha una factura per pagar ningú m’hagi trucat en dos anys i que això surti ara. No entenc l’atac a no sé que se circumscrigui a un marc de vot de censura. Pregunto: sense el vot de censura, hi hauria factura? Aquí només hi ha una cosa clara: Josep Vives ataca el meu intent d’expressió democràtica.” Joc atac-defensa. Agustí Benedito va posar fre ahir a les últimes declaracions fetes dilluns pel portaveu del club, Josep Vives, en les quals assegurava, fotocòpies en mà, que Benedito no podia engegar una moció de censura perquè cap soci que tingui un deute vigent amb el club ho pot fer i, segons Vives, l’excandidat a la presidència del Barça els anys 2010 i 2015 tindria un deute pendent de 9.862 euros des del 23 de juliol del 2015, amb motiu de l’última campanya electoral.

Benedito va negar també tenir coneixement de l’existència d’uns correus electrònics en els quals el club hauria reclamat aquest deute –ha transcendit que s’haurien enviat a l’empresa Bto Consultors, una de les seves companyies– i va explicar que ahir al matí va enviar un burofax a Josep Vives a través del qual li demana que li faci arribar la factura personalment, i en el cas de ser real i correcte, assegura que no tindrà cap inconvenient a pagar-la. També emplaça Vives a rectificar públicament en els pròxims tres dies i si no ho fa emprendrà les oportunes accions legals en defensa del seu honor. “Vives menteix i ho sap. Em vol fer passar per morós com a resposta al simple fet de voler activar un instrument democràtic. Menteix quan diu que jo tinc una factura de la qual en realitat no en tinc constància. El que penso és que han obert el calaix i no han trobat res més”, va explicar Benedito. “Vives ha decidit traspassar una línia vermella. La línia vermella del desprestigi. Ell rep un sou del Barça. No de Bartomeu. Que ho tingui clar. El club que li paga el sou és propietat de milers de socis, entre ells jo. De vegades certa gent perd la percepció de les coses”, va afegir.

Agustí Benedito va estar acompanyat en la seva compareixença per l’advocat Daniel Vosseler, que va explicar detalladament el contingut de la petició del burofax. En ell se sol·licita a Vives rectifiqui per atemptar contra el seu honor i per haver vulnerat el dret de privadesa i protecció de dades facilitant dades econòmiques sense consentiment. “Estic al·lucinat amb Vives. Bartomeu va pagar 5,5 milions d’euros amb diners per salvar-se i ara el portaveu reclama 9.000 euros d’una factura que no he vist mai? És patètic i surrealista.”

Resposta del Barça