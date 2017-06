“El potencial ja el tenia abans que marxés”

“Jugar al Barça i com a davanter és difícil. Per tant, d’inici hauria d’assimilar els partits que li toca jugar o no”

L’exentrenador, entre molts d’altres, del Mallorca, el Vila-real, el Getafe i el Saragossa té clar quines són les virtuts futbolístiques que atresora Deulofeu: “Té un canvi de ritme que pocs futbolistes tenen, potència a l’hora d’arrencar en cursa, un colpeig extraordinari i capacitat per a l’un contra un.” L’únic aspecte que pot millorar: implicar-se una mica més en defensa. Per tot plegat, no dubta del potencial que té el davanter de Riudarenes per ser jugador del Barça. De fet, destaca que “ja el tenia abans de marxar”. “La qüestió és la capacitat d’assimilar les coses en cada entrenament, però també dels que el dirigeixin i l’encaix amb els companys”, afegeix.

Víctor, que va ser un dels referents del Barça durant la dècada dels vuitanta, és conscient de la dificultat que suposa fer-se un lloc amb el trident Messi-Suárez-Neymar, i que per guanyar protagonisme li caldria paciència: “Per tant, hauria d’acceptar els minuts i els partits que li toqui jugar o no, i esforçar-se al màxim”. En aquest context, afegeix: “És clar que a l’inici ell està darrere d’ells. Per tant, cal que demostri que és millor. Això ho ha de valorar ell, però de potencial com a jugador del Barça, en té.”

Pel que fa a com pot influenciar en la decisió de Deulofeu l’inici d’una nova etapa al club amb Ernesto Valverde a la banqueta, Víctor opina que en qualsevol moment “jugar al Barça sempre és una motivació”, així com també poder entrenar-se cada dia amb jugadors de tant nivell.” La conclusió: És el jugador qui ha de decidir si accepta el repte, reforçat per la maduresa futbolística que hagi pogut adquirir aquests últims anys lluny del conjunt blaugrana.