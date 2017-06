Rakuten, el perfil que es buscava

Finalitzat contractualment l’acord amb Qatar Sports Investment, agafarà el relleu com a patrocinador principal del FC Barcelona l’empresa japonesa de comerç electrònic Rakuten. Les negociacions es van portar amb absolut secretisme i no va ser fins al 16 de novembre del 2016 quan es va desvetllar el misteri. Es va fer en un acte celebrat a l’auditori 1899 del Camp Nou, amb la presència del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, el vicepresident de l’àrea de màrqueting Manel Arroyo, i el propietari i president de Rakuten, Hiroshi Mikitani.

L’empresa japonesa pagarà 55 milions d’euros de base per temporada. Una suma que es podria enfilar fins als 61,5 milions si es tenen en compte els extres per la lliga (1,5) i la Champions (5) i l’acord és per a quatre temporades amb possibilitat a un any més opcional. “És el perfil exacte que buscàvem. Una companyia amb vocació global i innovadora en el sector tecnològic”, va dir Arroyo aquell dia. Els socis del Barça van ratificar l’acord per 377 vots a favor, quatre en contra i cinc en blanc en l’assemblea de compromissaris. Una de les curiositats de les negociacions entre el Barça i Rakuten és que va ser Gerard Piqué el gran impulsor de l’acord. Les relacions entre la junta de Bartomeu i l’empresa japonesa van començar després d’un sopar que va organitzar el mateix futbolista l’estiu del 2015 a San Francisco. Mikitani i Piqué són amics personals.

Aquest estiu està previst que es faci la presentació de l’acord amb Rakuten al Japó. El diari Mundo Deportivo va publicar que en principi serà durant la primera quinzena de juliol i que es vol que viatgin tres jugadors del primer equip a la presentació. La presència de Piqué està confirmada i es vol Messi o un altre membre del trident atacant.