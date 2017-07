El Betis confirma l’interès del Barça per Ceballos

El vicepresident esportiu del Betis, Llorenç Serra Ferrer, va confirmar ahir durant la presentació oficial de Cristian Tello com a nou futbolista verd-iblanc, que Dani Ceballos està en l’òrbita del FC Barcelona. Serra Ferrer no amaga que hi ha hagut contactes entre els dos clubs per parlar del jugador andalús aprofitant les negociacions per Tello, i va recordar que al final serà el mateix futbolista qui acabarà decidint el seu futur: “Des del FC Barcelona em van demanar quina era la meva opinió sobre el jugador i jo els hi vaig donar”, va confessar.

Serra Ferrer el voldria seguir veient amb la samarreta del Betis durant anys, però entén perfectament que el jugador se senti elogiat per l’interès de clubs com el Barça i el Real Madrid, més ben posicionat ara mateix per aconseguir els seus serveis, i que el sedueixi assumir nous reptes professionals: “Aquí se l’estima i se’l valora. L’hem de felicitar per la seva bona participació en l’europeu sub-21.” “El nostre desig seria que continués al Betis, però potser Dani pensa que marxant a un altre equip, a un club gran, es podria sentir més realitzat. Nosaltres no manem al cent per cent en aquest tipus de situacions”, va explicar.

L’exentrenador del FC Barcelona durant la temporada 2000/01 va revelar que va parlar amb Dani Ceballos després de la final que la rojita va perdre contra Alemanya i que ara el mateix jugador té pendent una conversa amb Quique Setién per tal que li expliqui el nou projecte esportiu del Betis i quin paper hi jugaria Ceballos: “El jugador i el mister parlaran entre avui i demà i després veurem quina és la decisió. Nosaltres li oferirem tot el nostre suport. Però el projecte no està únicament basat en ell, sinó també en jugadors com Tello.”