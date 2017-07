Sergi Roberto torna avui als entrenaments amb les il·lusions renovades i disposat a consolidar la plaça de titular assolida la temporada passada amb Luis Enrique a la banqueta. Ho va fer com a lateral dret, una posició a què es va haver d’adaptar a correcuita a causa de les circumstàncies –no es va fitxar i Aleix Vidal no comptava–, però en què no va desentonar gens ni mica.

Ara bé, això no treu que el seu desig sigui tornar a jugar a la seva ubicació natural. “Realment m’agradaria jugar al mig del camp, que és on em sento més còmode”, va reconèixer des d’Andorra. De fet, la direcció esportiva veu en ell l’interior del futur, encara que el jugador, com sol passar sempre, opta per acomodar-se a la posició que li permeti tenir més minuts durant la temporada. “ “Vull seguir tenint minuts on hi hagi més oportunitats de jugar, com vaig fer la temporada passada.” La decisió de si torna al mig del camp o es manté com a lateral dret dependrà del nou entrenador, Ernesto Valverde, i de si arriba un fitxatge per al lateral dret, una de les prioritats en aquest mercat d’estiu. Sergi Roberto espera poder parlar durant aquesta pretemporada amb el nou tècnic per veure quins plans té per a ell. A Sergi Roberto li agrada l’elecció de Valverde. “Encara no he vist el seu mètode de treball en els entrenaments, però pel que sé de l’Athletic i pel que m’han dit els jugadors de Bilbao, tothom parla molt bé d’ell i ha fet temporades molt bones. Quan l’Athletic venia a jugar m’ho passava molt bé i estic segur que serà un bon entrenador per a nosaltres”, va assenyalar.

Pel que fa al projecte que tot just s’inicia, el reusenc va demanar confiança, malgrat que de moment l’única cara nova, i que no ho és tant, és Gerard Deulofeu. “L’any passat vam guanyar la copa, que tampoc és fàcil. La gent ha d’estar tranquil·la. El Barça sempre vol tenir els millors, així que aquesta temporada segur que ens ho passarem bé”, va dir. A més, va fer una defensa de la plantilla actual. “Amb l’equip que tenim podem fer coses molt bones. Tinc molta il·lusió perquè la temporada comenci, en tinc moltes ganes”.

Sergi Roberto també es va mostrar molt feliç per la renovació de Leo Messi fins a l’any 2021. La millor notícia possible per encarar amb la màxima il·lusió una nova temporada. “Tenir el millor jugador del món entre nosaltres és un plaer. La gent disfruta molt amb ell a l’equip durant tots aquests anys i esperem que segueixi tota la vida al Barça”, va concloure.