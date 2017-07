Gira amb bones sensacions

El Barça ja ha tornat a Barcelona. Va arribar ahir procedent de Miami, ciutat que va abandonar només unes hores després de derrotar el Real Madrid en un clàssic en què es va mostrar molt superior al camp i no tant en el marcador (2-3). Els jugadors d’Ernesto Valverde descansaran fins dimecres, quan continuaran treballant, en doble sessió, a la ciutat esportiva en una pretemporada marcada per la que més possible marxa de Neymar al París Saint-Germain. El brasiler no va deixar Miami amb l’equip i va volar ahir cap a la Xina per participar en tres actes publicitaris: dos de club i un de particular. Demà ha de tornar i veurem si es reincorpora als entrenaments o bé ja anuncia el seu adeu.

Ha estat aquesta la gira de Neymar per tot el que s’ha parlat sobre el futur del brasiler, però també ha estat la de Valverde. El nou entrenador del Barça ha anat donant forma a la manera com vol que jugui el seu equip quan comencin les competicions oficials i les sensacions no poden ser més positives. El Barça ha practicat estones de bon futbol amb el 4-3-3 habitual que ha mantingut Valverde i ha aconseguit victòries de prestigi contra el Juventus (2-1), el Manchester United (1-0) i el Real Madrid (3-2). “Generalment els resultats són conseqüència del joc; mirem de centrar-nos a jugar bé, generar situacions de gol, dominar el partit, controlar que no ens generin oportunitats. També intentem controlar el resultat perquè sabem que juguem per guanyar, però sabem que el més important és jugar bé i jo estic satisfet de com ho hem fet. Hi ha hagut moments de més brillantor, altres de menys, però en aquests tres partits crec que hi ha hagut moltes coses bones i algunes que encara hem de millorar”, va explicar l’entrenador del Barça abans d’abandonar els Estats Units. Una de les coses a millorar és allò en què més ha insistit Valverde durant la pretemporada, que el seu equip jugui amb les línies molt juntes, cosa que no es va complir en algunes fases del partit contra el Real Madrid. “Era un partit complicat per la calor i per la humitat. Hem entrat molt bé en el partit, hem marcat dos gols i hem creat oportunitats per fer-ne més. És cert que després el partit s’ha trencat i hem concedit algunes oportunitats, tot i que nosaltres també n’hem tingut. Hem de controlar aquestes situacions perquè el partit no es trenqui, però és difícil fer-ho contra el Real Madrid perquè ataquen molt ràpid”, comentava Valverde.

Precisament el Real Madrid serà el primer rival del seu equip en partit oficial, el 13 d’agost en l’anada de la supercopa. Abans, per continuar polint detalls, el Barça jugarà dos amistosos més. Divendres a Tarragona contra el Nàstic i dilluns vinent un Gamper especial contra el Chapecoense. Tot fa pensar que aquests partits ja no els jugarà qui ha estat un dels millors jugadors del Barça en aquesta gira pels Estats Units, Neymar. El brasiler és l’autor de la meitat dels gols, tres de sis, que ha fet el Barça als Estats Units. Un altre dels destacats, com sempre, ha estat Leo Messi. L’argentí va obrir la victòria contra el Real Madrid amb un gol espectacular, ha brillat en tots els partits que ha disputat i ha despertat l’admiració dels milers de seguidors que té als Estats Units. “Esperem el millor d’ell; s’ha pogut veure el talent que té. Messi és extraordinari i amb ell les expectatives, la il·lusió que tenim i també l’obligació és guanyar tots els títols que disputem aquesta temporada”, va expressar Valverde.

El primer títol en joc serà la supercopa. El rival, el mateix contra el qual es va tancar la gira, que no sembla estar en un bon moment, com va reconèixer Zinédine Zidane, el seu entrenador després del clàssic de Miami, tot i assegurar no estar gens preocupat perquè encara estem en pretemporada. “No sé si estem millor que el Real Madrid. Cada clàssic és diferent. La victòria ens dona confiança, però el partit de la supercopa serà diferent perquè ens hi jugarem un títol. Sí que puc dir que hem treballat molt bé en aquesta gira, que començar una etapa amb victòria sempre et dona confiança, hem jugat els partits amb ritme i hem treballat bé en els entrenaments. Hem gaudit molt jugant i ara toca continuar treballant el que resta de pretemporada”, va afirmar un dels destacats en els dos últims partits, Ivan Rakitic, que va explicar un curiós enfrontament amb l’àrbitre del partit. “La gent que em coneix sap que és difícil que m’escalfi i que respecto els àrbitres, però m’ha insultat tres vegades. Volia imposar-se i m’ha insultat. Hi ha altres camins per fer-ho”, va dir el croat.

La gira ha servit també per analitzar la posició d’alguns jugadors que no saben encara quin és el seu futur. Douglas és l’únic jugador de camp que no ha actuat ni un minut, la qual cosa deixa clar que ha de sortir del club. També ha tingut molt poca participació Munir, a qui el club vol traspassar però no rep ofertes pels diners que en demana. Més participació han tingut Sergi Samper i Thomas Vermaelen i no seria descartable que algun dels dos es pugui quedar finalment en la plantilla, sobretot el belga, que si el respecten les lesions podria ser perfectament el quart central del Barça. De fet, durant la gira ha guanyat terreny a Marlon, que tot fa pensar que continuarà actuant en el filial. Un altre cas és el d’Arda, a qui el club vol traspassar. El turc, que ha estat més que discret, no vol marxar. Queden dies per concretar les sortides i també noves entrades.