Encallats en les sortides

Amb 27 fitxes del primer equip –a l’espera que es confirmi la sortida de Neymar–, i amb l’objectiu de fer encara dues o tres incorporacions més, és obvi que el FC Barcelona necessita alleugerir la seva plantilla, de la qual només han sortit fins ara Tello, traspassat al Betis per 4 milions d’euros, i Mathieu, que va marxar a l’Sporting de Lisboa amb la carta de llibertat sota el braç. La resta dels descartats per Valverde, però, es mantenen a l’equip, tot i que l’entrenador ja ha fet un avís en la gira, en què Douglas no ha disputat cap partit i Munir només va jugar 45 minuts contra el United. També es troba en la línia de sortida Vermaelen, malgrat que el central belga ha participat més que Marlon en els partits de la pretemporada. De tots tres, és clar, el que té millor cartell és Munir, pel qual han arribat ja diverses ofertes, tot i que totes elles per sota dels 30 milions, la xifra que vol ingressar el Barça. Primer va ser la Real Sociedad, que tal com ja va fer l’estiu passat va demanar la cessió del futbolista. En aquesta ocasió, però, la secretaria tècnica blaugrana només contempla un traspàs, motiu pel qual va refusar la petició del conjunt basc. Després va ser el torn del Zenit, que va posar damunt de la taula 20 milions d’euros, però l’operació va quedar en un no-res per la negativa de Munir d’anar a viure a Rússia. I finalment va aparèixer la Roma, que a través de Monchi es va posar en contacte amb el Barça, però com en el cas del Zenit, l’operació no va fructificar. De pretendents per Munir, doncs, no en falten, malgrat que les elevades exigències del Barça i del mateix jugador han refredat un adeu que semblava força encarrilat.

Més complicades, en canvi, s’intueixen les sortides de Douglas i, sobretot, la de Vermaelen, pels quals difícilment el Barça podrà treure algun benefici econòmic. En el cas del brasiler, l’objectiu blaugrana és tornar-lo a cedir a un equip de la primera divisió, tot i que de moment només n’ha mostrat interès l’Alavés. L’altra via podria ser la portuguesa, ja que en els darrers dies s’ha vinculat el nom de Douglas amb el Benfica i l’Sporting de Lisboa, tot i que de moment cap dels dos clubs s’han posat en contacte directe amb el Barça. Pel que fa al central belga, ni el seu historial amb les lesions ni el seu mal curs a la Roma hi ajuden gaire, i fins ara l’únic club que ha preguntat per ell és el Watford. Per aquest motiu, i malgrat que l’objectiu del Barça continua sent que Vermaelen surti de l’equip, tampoc es descarta que el belga es mantingui en la plantilla, i més després del fet que Valverde li hagi donat més minuts durant la gira que no pas a Marlon.

Ben diferent és el cas de Sergi Samper, un jugador que sí que entra en els plans del Barça. Després de la mala experiència del barceloní a Granada, en què la sortida de Paco Jémez va perjudicar la seva presència en l’equip, l’objectiu del Barça torna a ser el de cedir-lo a un equip de la primera divisió, perquè així pugui assolir experiència en l’àmbit de l’alta competició.

