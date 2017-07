L’alumne avantatjat

Les pretemporades solen ser grans aparadors per als jugadors del filial: entrenaments i amistosos en què les perles escollides poden mostrar-se davant del tècnic del primer equip i de l’afició, per començar a guanyar-se un lloc en les preferències de futur. Enguany, però, les circumstàncies van reduir el nombre de privilegiats a la mínima expressió, fins al punt que l’únic jugador de camp amb fitxa del Barça B que va entrar en la llista de convocats per a la gira pels Estats Units va ser Carles Aleñá, a banda dels porters Ortolà i Ezkeita. Cucurella, Palencia i Vitinho, els altres tres que van iniciar la pretemporada a les ordres de Valverde, en van quedar fora, a causa de les 27 fitxes que té el Barça en la primera plantilla i pel fet de ser un estiu en què no s’ha disputat ni l’Eurocopa ni el mundial, que habitualment provoquen que els internacionals s’incorporin més tard.

I acabada la gira, no hi ha dubtes que Carles Aleñá ha aprofitat d’allò més bé l’oportunitat, i ha demostrat que té tot el necessari per ser una peça fonamental del Barça del futur. La primera prova, contra la Juventus, la va superar amb nota, i això que va jugar la segona meitat, en què Valverde va apostar per una alineació blaugrana farcida de suplents –dels teòrics titulars només hi havia Alba, Busquets i Luis Suárez– contra un conjunt bianconero ple de titulars. Per aquest motiu, van ser 45 minuts de domini italià, però tot i així es va poder veure un Aleñá força participatiu i valent, situat a l’interior esquerre, fins a erigir-se en un dels blaugrana més destacats.

Superada la primera prova, Ernesto Valverde li va donar una altra oportunitat en el segon amistós de la gira, contra el Manchester United, i en aquesta ocasió formant part de l’onze titular, amb Sergio Busquets i Rakitic com a companys al centre del camp, el trident al davant i Pogba i Carrick com a rivals a la seva zona. I la resposta d’Aleñá a la revàlida encara va ser més positiva que en el duel contra la Juventus, ja que el mataroní va assumir els galons i va demostrar tota la seva qualitat, amb conduccions, passades al primer toc i una posició al camp només a l’abast d’aquells jugadors de gran qualitat que ja tenen més que interioritzat el genuí estil de joc del Barça. “Ser titular amb el trident és un somni fet realitat, em sento molt a gust jugant amb ells, al seu costat és tot més fàcil”, va afirmar Aleñá després del partit contra el United. “Iniesta, Rakitic i Busquets m’estan ajudant moltíssim. El consell que més em repeteixen és que els escolti”, hi va afegir.

I va arribar el partit més esperat, el clàssic de Miami, en què Valverde ja va avançar que ja hi hauria jugadors que disputarien més de 45 minuts. I és clar, com s’intuïa, Carles Aleñá va veure escurçada la seva presència damunt del rectangle de joc, ja que només va participar en els darrers 17 minuts de l’enfrontament. Tot i així, i com va succeir en el partit contra la Juve, el migcampista del planter va tornar a aprofitar l’oportunitat per oferir pinzellades de la seva qualitat, i va demostrar que la seva evolució es manté inalterable, a l’espera que en un futur no gaire llunyà li toqui reforçar definitivament el primer equip.

De peus a terra