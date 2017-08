S’esperava més solidaritat

Leo Messi i Antonela Rocuzzo es van casar el 30 de juny passat a Rosario. La parella va demanar als 260 convidats que assistien al casament que no els fessin cap regal i sí, en canvi, una donació a l’ONG TECHO, que es dedica a construir llars d’emergència a persones necessitades. “Per transformar la nostra alegria en un acte de solidaritat, demanem una donació a TECHO i no pas un obsequi”, es podia llegir a la invitació.

Segons publicava ahir el diari argentí Clarín, la recaptació va ser només de 9.500 euros, molt menys del que s’esperava tenint en compte la qualitat dels convidats al casament, la majoria futbolistes professionals amb altes fitxes. De fet, Clarín titula la notícia de manera contundent. “El miserable regal de casament que van rebre Messi i Antonela dels seus convidats”, diu. I especifica que l’ONG encara no ha tancat les donacions, perquè algunes transferències de l’exterior no s’han pogut concretar. Segons una mitjana feta per Clarín, cada convidat hauria donat 43,45 euros.