Neymar ja és història

Dimecres Neymar es va acomiadar d’Ernesto Valverde i dels seus companys d’equip i va comunicar als dirigents del Barça que volia abandonar el club per poder fitxar pel PSG. L’entitat li va recordar que tenia contracte en vigor i el va remetre al pagament de la seva clàusula de rescissió, als ja famosos 222 milions d’euros si volia garantir-se la llibertat. L’entorn de Neymar va confirmar que els pagarien a finals de setmana i el jugador brasiler se’n va anar cap a Porto per passar la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge per part del club parisenc.

El que en principi semblava un pur tràmit, però, ahir es va complicar afegint un nou episodi al serial en què s’ha convertit l’adeu de Neymar del Barça. La responsable que no es posés el punt final a tot plegat al matí va ser la LFP, que no va voler acceptar el xec de 222 milions d’euros que l’advocat especialitzat en dret esportiu, Juan de Dios Crespo –l’escollit pels Neymar– volia dipositar a la seu de la Lliga. Avisat prèviament de les intencions de Javier Tebas, que públicament ja havia advertit que no acceptaria els diners perquè entenia que el PSG no complia el fair-play financer de la UEFA i les lleis de la Unió Europea, Crespo es va personar acompanyat d’un notari perquè donés fe del que passava a la seu de la LFP. Per si això no fos prou, des de la Lliga Francesa també hi van dir la seva mitjançant un comunicat en què mostraven la seva sorpresa al rebuig del pagament de la clàusula de rescissió i posaven els seus serveis jurídics a disposició del PSG.

Amb la negativa a acceptar el xec per part de la LFP, els advocats de Neymar van tornar a agafar un vol en direcció a Barcelona per portar els diners a les oficines del club blaugrana. Hi van arribar a dos quarts de set de la tarda i l’encarregat de rebre el xec va ser el conseller delegat de l’entitat, Oscar Grau.

A partir d’aquell instant, Neymar deixava de formar part del FC Barcelona i posava fi a quatre anys d’una bonica història però que també ha tingut moments complicats. Sobretot per les conseqüències derivades del seu fitxatge, com ara la dimissió del president Sandro Rosell i els problemes judicials que encara no s’han tancat del tot. També per aquests últims dies, en què el club ha acabat molt decebut amb els silencis de Neymar i com han gestionat el seu adeu de l’entitat. Enmig d’una gira americana molt important per a l’entitat tant a nivell esportiu com institucional.

De fet, el vincle contractual sí que s’ha trencat, però encara hi ha alguns temes que uniran el futbolista brasiler amb el Barça. I no són precisament positius. Just després de recollir el xec amb els 222 milions d’euros, el club català va emetre un comunicat en què informava d’aquest fet, però hi afegia que traslladarien a la UEFA els detalls de l’operació per veure si es podien depurar “responsabilitats disciplinàries”. És a dir, el Barça està convençut que el PSG ha incomplert el fair-play financer de la UEFA i persegueix que el club parisenc rebi alguna mena de sanció. Josep Maria Bartomeu ja va apuntar des dels Estats Units en aquesta direcció i va reclamar la unió d’altres clubs per tal de posar fre a aquestes actituds. Des de la UEFA ja van assegurar que es mirarien amb lupa l’operació hi hagués o no hi hagués denúncia.

El Barça, a més, encara té un altre front obert amb Neymar. És el que fa referència a la prima de renovació que es va signar ara fa un any per valor d’uns 40 milions d’euros. El Barça va dipositar en una notaria un xec de 26 milions d’euros corresponents al segon termini de l’esmentada prima que el pare de Neymar havia de cobrar el dilluns passat. Des del club, s’estudia no només no pagar aquests 26 milions sinó també reclamar a Neymar una part del primer termini que ja va cobrar un any. La intenció del club és portar el tema als tribunals, entenent que no l’ha de pagar perquè Neymar no ha complert els cinc anys de contracte que va signar amb el Barça i que el brasiler només hauria de cobrar la part proporcional a l’any que el jugador ha complert.

Neymar marxarà avui al matí cap a París en un vol, on ja l’esperen la seva mare i la seva germana. Va firmar el contracte que el lligarà amb el PSG les cinc temporades vinents, en què cobrarà 30 milions d’euros nets cadascuna. El brasiler podria ser presentat avui o demà en un lloc emblemàtic de París i assistirà al debut de la lliga del PSG contra l’Amiens, un recent ascendit.