“Invertirem els 222 milions per millorar l’equip i el patrimoni”

“Neymar ja és història. Ell ha volgut marxar malgrat que vam fer tot el que estava a les nostres mans per evitar-ho. No la compartim, però respectem la seva decisió, però tot té un límit i cap jugador pot estar per sobre del Barça. Les seves formes no ens han agradat. La decisió, fos la que fos, era bona per al Barça, ja que si es quedava manteníem un jugador excepcional i, si marxava, ingressàvem una gran quantitat de diners per poder portar jugadors competitius.” D’aquesta manera, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va valorar la marxa del davanter brasiler, en la seva intervenció durant el 38è Congrés Mundial de Penyes, celebrat ahir al Palau de Congressos de Catalunya.

Tancada la carpeta de Neymar, el president blaugrana va convidar els penyistes presents a mirar “al futur” i va voler reivindicar la figura de Leo Messi, que després de la seva recent renovació, continuarà vinculat al club fins al 2021: “El compromís de Messi hauria de ser un exemple per a tots els jugadors del nostre club i els que volen venir.” També va desitjar, en la mateixa línia, que Andrés Iniesta aposti per la renovació i per retirar-se al Barça.

Bartomeu també va parlar sobre què farà el Barça amb els 222 milions d’euros ingressats per la marxa de Neymar, i va explicar els plans del club: “Els administrarem amb seny, amb rigor, amb serenor i responsabilitat, invertint-los per tal de millorar l’equip, portar jugadors i també millorar el nostre patrimoni.” Paraules amb les quals va confirmar que “encara han de venir alguns jugadors nous”, tot i no pronunciar-se respecte als molts noms que han aparegut darrerament com a possibles fitxatges blaugrana. Això sí, ja va deixar clar que a partir d’aquesta temporada “ja no es parlarà de trident, sinó d’equip”.

De qui sí que va parlar extensament, després d’agrair la feina feta a Luis Enrique en les tres darreres temporades, és precisament del seu substitut a la banqueta, Ernesto Valverde, a qui va qualificar com “un home respectuós amb l’estil de joc” del Barça i una persona “que aportarà una nova mirada futbolística a l’equip”, a més de destacar que “té reconeixement, experiència i és un bon gestor de grups, que ja s’ha guanyat l’estima i el respecte de tots els jugadors”.

L’aspecte econòmic també va ser un dels altres punts que el president del Barça va repassar i en va fer una defensa ferma: “Sento que el club té debilitats econòmiques, i no és cert. La fortalesa econòmica queda reflectida amb els 708 milions d’ingressos del tancament 2016/17, un rècord històric. Hem acumulat 175 milions de beneficis des del 2010. Aquest any hem reduït en 24 milions el deute i ara tenim un deute net de 247 milions després d’haver-lo reduït en 184 milions des de l’inici del mandat. I, segons la revista Forbes, som el segon club de futbol més valuós del món, darrere del Manchester United.”