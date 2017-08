La fiscalia també acusa Espot

Després d’obrir judici oral a Santiago Espot, la fiscalia de l’Audiencia Nacional demana una multa de 14.400 euros per al president de Catalunya Acció per ser el presumpte promotor de la xiulada a l’himne en presència de Felip VI en la final de copa de l’any 2015, disputada al Camp Nou. La fiscal Ana Noé, en el seu escrit d’acusació, considera Espot culpable dels delictes d’injúries al rei i d’ultratge a Espanya.

La fiscal sosté que l’acusat va actuar “en execució d’un pla preconcebut i planificat per ell mateix amb el deliberat i ferm propòsit d’ofendre i menysprear el cap de l’Estat espanyol i l’himne nacional, pel que tots dos representen com símbols per als sentiments col·lectius identificats amb la nació espanyola”. Finalment, recorda l’escrit, el dia de la final es va produir “una xiulada massiva i col·lectiva” que va fer “inaudible” l’himne espanyol, mentre es retransmetia aquest acte “nacionalment i internacionalment”.

Anteriorment, el jutge de l’Audiencia Nacional, Fernando Andreu, després de decretar dues vegades l’arxiu d’aquesta causa, va dictar acte d’obertura de judici oral per aquests fets en entendre que les actuacions investigades “ofereixen mèrits suficients per exigir responsabilitat criminal”, i Espot serà jutjat pròximament.