Benedito comença el vot de censura contra Bartomeu i la seva junta

Agustí Benedito, excandidat a la presidència del Barça en les eleccions del 2010 i el 2015, ja ha registrat avui a les dotze del matí a les oficines del club la petició formal per a posar en marxa un vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva. El Barça ara disposa de cinc dies hàbils per lliurar-los les paperetes per recollir les signatures i un cop Benedito les tingui tindrà 14 dies hàbils per recollir les 16.570 signatures necessàries perquè la moció pugui prosperar.

Si aconsegueix la xifra necessària de firmes, una comissió tindrà 10 dies per validar-les. En aquesta comissió, segons els estatuts, hi ha d’haver 5 membres: els dos socis impulsors, Agustí Benedito i Lluis Geli, dos directius i un delegat de la Federació Catalana de futbol. En el cas que superin el tall, el el Barça haurà d’organitzar un referèndum que acabaria amb la junta destituïda només si més del 66,6% dels vots ho demana. Benedito va tornar a admetre que el repte és “molt difícil” d’aconseguir però s’ha mostrat convençut que molts socis desitgen que la junta de Bartomeu dimiteixi.

Pel que fa al club, també ha reaccionat per boca del seu vicepresident primer i de l’àrea social, Jordi Cardoner. “Ara no és el moment adient per fer-ho i per part nostra valorem que aquestes actuacions són més adients a final de temporada, quan es pot fer una valoració, tant esportiva com de la junta, i no un cop ha començat la competició”.