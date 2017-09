Llegendes unides per al record

Poc més de dos mesos després del partit que va enfrontar el Barça Legends amb les antigues estrelles del Manchester United al Camp Nou, que va portar gairebé 50.000 espectadors a l’estadi i va acabar amb una victòria contundent per al conjunt anglès (1-3), blaugrana i red devils es van tornar a veure ahir les cares, però aquesta vegada en un altre escenari mític, Old Trafford. Un enfrontament que, abans del xiulet inicial, va viure un dels moments més emotius, amb un respectuós minut de silenci, que va servir per homenatjar les víctimes dels atemptats terroristes que van tenir lloc fa unes setmanes a Barcelona i fa uns mesos a Manchester. El nom de les dues ciutats, a més, va lluir a les samarretes en lloc dels noms dels jugadors de cada equip en qüestió, com va fer el Barça en el primer partit de lliga contra el Betis. Tots van portar, a més, un braçal negre. I, com va passar en el duel d’anada, es van destinar tots els beneficis a la construcció del Pediatric Cancer Center de l’hospital Sant Joan de Déu, un projecte pioner en què la Fundació FC Barcelona, la Fundació Leo Messi i l’escola de negocis IESE hi estan implicats. Sir Bobby Charlton i Sir Alex Ferguson no van faltar a la cita i van estar presents a la llotja del teatre dels somnis.

El debut del Chapi Ferrer a la banqueta del Barça Legends, en substitució de José Mari Bakero, va ser força millor que el duel que va enfrontar els dos equips el 30 de juny passat. I és que el Barça, tot i que no va poder assolir la remuntada i el global va acabar sent un 5-3 a favor del Manchester United, va aconseguir un meritori empat (2-2) contra el conjunt entrenat per Andy Cole, que va rellevar el tècnic habitual, Bryan Robson, absent per culpa d’uns problemes físics. I això que el United va arribar al descans manant en el resultat, gràcies als gols de l’holandès Ruud van Nistelrooy, una de les grans novetats a les files angleses, i que va obrir la llauna transformant un penal comès per Déhu sobre Poborky, i de Webber, amb una mitja vaselina. Els blaugrana, però, havien mostrat una bona imatge, dominant i tenint bones ocasions, com un xut al pal de Goikoetxea i un intent de Kluivert des del mig del camp que per poc no va entrar a porteria. També Angoy va evitar algun gol més dels locals.

En el segon temps, i amb diverses novetats al terreny de joc, com ara Jofre Mateu i Aloisio –juntament amb Juan Carlos Moreno i Sergi Barjuan van ser els blaugrana que es van estrenar ahir amb els Barça Legends–, el Barça va continuar manant força en el joc, tot i que no va trobar el premi fins al tram final. Faltant poc més de deu minuts per al final, Luis García va aprofitar el refús d’un xut de Simão al pal per escurçar distàncies i, només tres minuts després, Mendieta, aprofitant una pilota recuperada per Davids, es va plantar a l’àrea i va superar amb molta facilitat Van der Gouw, que havia rellevat poc abans Van der Sar, per establir el 2-2 definitiu.

El proper, a Bulgària